Muzikal o Michaelu Jacksonu na Broadway privabil številne zvezdnike

Sobotni večer pa sta si z muzikalom popestrila tudi Beyonce in Jay-Z , ki sta pred kratkim zaključila z dopustovanjem na Hrvaškem. Na Broadway sta prišla v spremstvu otrok, pričetek predstave pa sta namenoma zamudila. V avditorij sta se namreč napotila šele, ko so organizatorji ugasnili luči, saj pozornosti nista želela vzbujati.

Zvezdniški par in Abdulova so na koncu glasbenega spektakla ob zaključku skladbe Thriller vstali in ob aplavzu glasno vzklikali vzpodbudne besede nominirancu za nagrado tony, Mylesu Frostu, ki je prevzel glavno vlogo.