Na 27. mednarodnem festivalu Zlati lev tudi predstavi iz Slovenije

V Umagu poteka 27. mednarodni festival komornega gledališča Zlati lev. Festival je po uvodnih nagovorih in predstavitvi festivala odprla premiera predstave Gertrude Stein : Igrati v produkciji Dramskega studia Umag in režiji Damirja Zlatarja Freya – avtorski projekt, ki že s svojim naslovom nakaže, da igranje ni zgolj odrska tehnika, ampak način bivanja, preizkušanja jezika in identitete, boj s samim seboj, boj med egom in alter egom. Ponovna oživitev predstave iz leta 1998, ki je bila krstno uprizorjena v Ljubljani v Koreodrami, je publiko združila v eno in nam ni dala dihati do zadnjega.

Igralki Simona Nagode in Luana Kličić sta z vsakim milimetrom telesa pokazali, kako pomembno je igrati in slediti tako veliki ideji in režiji maestra Freya. "Za mano je nekajmesečni koreodramsko gledališki proces, ki sem ga izkusila skupaj z izjemno Luano Kličić pod skrbnim in subtilnim vodenjem maestra Damirja Zlatarja Freya in se je s premiero predstavil na odprtju festivala Zlati lev. Čarobno je, ko igralec začuti, da se je s svojo mentalno in emotivno igro dotaknil gledalcev in jih vpeljal v igro. Ampak ne v lepem, začutili so svoje najtemnejše sence, ki jih najpogosteje odrivamo. Gledalce smo predramili, pustili sledi, slike oz. razmisleke o igri življenja. Tisti, ki so pred 30 leti gledali poetiko maestra Damirja Zlatarja Freya, pa so lahko ponovno brali njegov gledališki jezik," je dejala Simona Nagode.

"Na premierno izvedbo predstave Gertrude Stein – Igrati sem stopila z velikim zaupanjem, da ustvarjamo nekaj pogumnega, izvirnega ter vizualno in izvedbeno močnega. Med predstavo sem čutila izjemno sinergijo in povezanost med menoj, Simono in režiserjem Freyem, pa tudi močno zbranost in prisotnost občinstva, kar mi je predstavljalo posebno zadovoljstvo. Po koncu nam je ostal občutek, da smo skupaj – tako mi na odru kot občinstvo v dvorani – bili priča nečemu umetniško vrednemu in posebnemu, trenutku, ki se ga bomo dolgo spominjali," je dodala Kličić.

Letošnji program so naslovili Na robu pameti. V torek se je na festivalu že predstavilo Gledališče Koper, v četrtek se bo predstavil še zavod Kaos Evropa iz Kobarida. Festival se bo s podelitvijo nagrad sklenil v nedeljo. Koprsko gledališče je v Umagu odigralo predstavo Živeti! v režiji Marjana Nečaka. Uprizoritev Živeti! združuje dve enodejanki Antona Pavloviča Čehova – Medved in Tragik po sili. Kot so zapisali v koprskem gledališču, enodejanki nista nostalgični podobi pretekle dobe, temveč zgodbi o čustvenem nelagodju, preobremenjenosti in nerazumevanju lastnih čustev. "To je tisto, kar danes vsi poznamo, kar nas bega, frustrira in navsezadnje nasmeji."