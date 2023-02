Na baftah prevladovala klasika, z dostopno modo navdušila valižanska princesa

Podelitev filmskih nagrad bafta so zaznamovali rdeča preproga in zvezde, ki so na njej sijale v modnih kosih. V belih in srebrnih odtenkih so navdušile Lily James (Tamara Ralph), Sheila Atim (Prada) in Emma Thompson (Laura Pitharas), medtem ko so Ana de Armas (Louis Vuitton), Michelle Yeoh (Dior) in Ariana DeBose (Fendi ) posegle po pudrasto roza kosih.

Za bleščice in svetleče blago so se odločile Kerry Condon (Armani Privé), Cynthia Erivo (Louis Vuitton) in Anya Taylor-Joy (Schiaparelli), z bolj drznimi toni in silhuetami pa so očarale Angela Bassett (Pamella Roland), Catherine Zeta-Jones (Tony Ward) in Jodie Turner-Smith (Gucci).

V nasprotju s svetlimi toni so igralke Cate Blanchett (Maison Margiel), Gwendoline Christie (Giles Deacon) in Julianne Moore (Saint Laurent) na rdečo preprogo stopile v večni klasiki. S klasiko in modno dostopnostjo pa je navdušila tudi Kate Middleton.