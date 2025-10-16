Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Na balkonu našli 24-krat zabodeno mrtvo italijansko manekenko

Milan, 16. 10. 2025 21.05 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Kot poročajo italijanski mediji, so na balkonu stanovanja v Milanu našli 24-krat zabodeno manekenko Pamelo Genini. 29-letnico naj bi umoril njen nekdanji partner Gianluca Soncin, 52-letnik pa naj bi ob prihodu policistov nož uperil vase, a njegove poškodbe niso bile kritične, še poročajo.

Na balkonu stanovanja v Milanu so našli zaradi vbodov z nožem mrtvo 29-letno manekenko Pamelo Genini. Kot poročajo italijanski mediji, naj bi bil storilec njen 52-letni nekdanji partner Gianluca Soncin, sosedje pa so zaradi krikov na pomoč skušali vdreti v stanovanje in poklicali policijo, a so bili prepozni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Soncin naj bi svoje nekdanje dekle zvlekel na balkon in jo tam zabodel več kot 20-krat, po prihodu policije pa nož uperil vase in se dvakrat zabodel v vrat. Njegove poškodbe niso bile hude, zdravi pa se v milanski bolnišnici, kjer je v pridržanju zaradi domnevnega umora, še poročajo lokalni mediji.

Pamelo Genini naj bi nekdanji partner na balkonu zabodel 24-krat.
Pamelo Genini naj bi nekdanji partner na balkonu zabodel 24-krat. FOTO: Profimedia

Kot je v izjavi dejal še en manekenkin nekdanji partner, naj bi bil odnos med Pamelo in Gianlucom v zadnjem času zelo napet, a po poročanju enega od časopisov naj bi bila 29-letnica in 52-letnik še vedno v zvezi, a je manekenka želela prekiniti razmerje.

Genini naj bi utrpela poškodbe vratu, hrbta, prsnega koša, zgornjih okončin in rok, vseh vbodov pa naj bi bilo 24, je za Il Fatto Quotidiano povedal tožilec, razkril pa je tudi, da dokazi in pričanja ljudi, ki so žrtev poznali, pravijo, da jo je Soncin že nekaj časa zasledoval, manekenko pa naj bi že prej fizično zlorabljal in ji grozil.

manekenka smrt zabodena nekdanji partner
Naslednji članek

Vera Wang razkrila recept za mladosten videz: Trdo delam

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osiveli_ritmični_gimnastik
16. 10. 2025 21.55
vtakno je večkrat kot običajno, so what
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306