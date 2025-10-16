Na balkonu našli 24-krat zabodeno mrtvo italijansko manekenko

Na balkonu stanovanja v Milanu so našli zaradi vbodov z nožem mrtvo 29-letno manekenko Pamelo Genini . Kot poročajo italijanski mediji, naj bi bil storilec njen 52-letni nekdanji partner Gianluca Soncin , sosedje pa so zaradi krikov na pomoč skušali vdreti v stanovanje in poklicali policijo, a so bili prepozni.

Soncin naj bi svoje nekdanje dekle zvlekel na balkon in jo tam zabodel več kot 20-krat, po prihodu policije pa nož uperil vase in se dvakrat zabodel v vrat. Njegove poškodbe niso bile hude, zdravi pa se v milanski bolnišnici, kjer je v pridržanju zaradi domnevnega umora, še poročajo lokalni mediji.

Kot je v izjavi dejal še en manekenkin nekdanji partner, naj bi bil odnos med Pamelo in Gianlucom v zadnjem času zelo napet, a po poročanju enega od časopisov naj bi bila 29-letnica in 52-letnik še vedno v zvezi, a je manekenka želela prekiniti razmerje.

Genini naj bi utrpela poškodbe vratu, hrbta, prsnega koša, zgornjih okončin in rok, vseh vbodov pa naj bi bilo 24, je za Il Fatto Quotidiano povedal tožilec, razkril pa je tudi, da dokazi in pričanja ljudi, ki so žrtev poznali, pravijo, da jo je Soncin že nekaj časa zasledoval, manekenko pa naj bi že prej fizično zlorabljal in ji grozil.