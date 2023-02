Na Berlinalu podelitev zlatega medveda Stevenu Spielbergu

V torek bo potekal 73. Berlinal, na katerem bo zlatega medveda za življenjsko delo prejel filmski režiser Steven Spielberg. Kot sta povedala direktorja prireditve, je Steven s svojim filmskim opusom očaral številne generacije po svetu in pomen filma popeljal na novo raven. Obenem bo na dogodku premierno predvajan tudi njegov film Fabelmanovi, ki je njegova najbolj osebna filmska zgodba do sedaj. Temelji na njegovi mladosti in življenju z dvema judovskima staršema v Ameriki.

"Steven Spielberg je v svoji neverjetni karieri očaral številne generacije gledalcev po vsem svetu in dal nov pomen izrazu 'kino' kot tovarni sanj. Naj bo to večni čarobni svet najstnikov ali resničnost, ki jo je zgodovina zaznamovala za vedno, nas njegovi filmi popeljejo na drugo raven, kjer veliko platno postane primerna površina za izpolnitev naših čustev. Če Berlinale 2023 predstavlja nov začetek, ne bi mogli najti boljšega začetka od tistega, ki ga ponuja Spielbergovo veličastno delo," so besede direktorskega dua Berlinala Mariette Rissenbeek in Carla Chatriana.

icon-expand Steven Spielberg FOTO: Shutterstock

Na dogodku bo premierno predvajan tudi Spielbergov zadnji film z naslovom Fabelmanovi. To je njegov najbolj oseben film doslej, katerega zgodba temelji na njegovi mladosti in življenju sina judovskih staršev v Ameriki v 50. in 60. letih minulega stoletja. Film je letošnji nominiranec za oskraje v kategoriji najboljši film.

Spielberg se je rodil v Cincinnatiju v Ohiu leta 1946. Njegovi starši so se pogosto selili, v New Jersey, Arizono in Kalifornijo. V šoli se je pogosto počutil kot tujec, je razkril v preteklosti v pogovoru za britanski BBC. "Nisem bil priljubljen in nisem znal vreči žoge," je še povedal in dodal, da je snemal kratke filme s sosedovimi otroki in sošolci in prav zaradi kamere je kasneje v šoli tudi postal priljubljen. Približno šest desetletij kasneje je na njegovem seznamu več kot 100 filmov in serij, ki jih je režiral, produciral, napisal scenarij ... Podpisal se je tako pod grozljivke, znanstveno fantastiko, pustolovščino, akcijo, fantazijo, zgodovinsko dramo, animacijo in celo muzikal.