Na Bezosovi beneški poroki 'samo' 200 svatov

Eden od italijanskih časopisov je nedavno poročal, da bo Bezosova poroka trajala tri dni in da se bo slavja udeležilo približno 250 gostov, med njimi tudi Donald Trump . Sodeč po govoricah, naj bi imel milijarder že rezerviranih pet hotelov, pa tudi večje število vodnih taksijev in privez za svojo mega jahto.

A beneška mestna hiša je pred dnevi podala izjavo, v kateri je ovrgla lažne govorice in zanikala informacije, da namerava Bezos privatizirati celotne dele mesta. "Številne špekulacije in lažne novice, ki v zadnjem času krožijo o poroki Jeffa Bezosa, so popolnoma neutemeljene," so dejali na občini. "Povabljenih je bilo samo 200 gostov, zato bodo Benetke zlahka gostile takšen dogodek, ne da bi bil moteč za mesto, njegove prebivalce in druge obiskovalce," so še dodali v izjavi.