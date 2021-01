Na Bidnovi inavguraciji bodo stregli hrvaško vino

Stregli bodo vina pod znamko Benmosche Family sort Dingač in Zinfandel, poročajo dalmatinski mediji. Za promocijo tega vina na ameriškem trgu je zaslužen Robert H. Benmosche , nekdanji vodilni v svetovni zavarovalniški družbi AIG in svetovalec nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame .

To pa ni prvič, ko se bo na slovesnostih v svetu pila hrvaško vino. Britanski premier Boris Johnson je v preteklosti že hvalil sorti Dingač in Pošip, vina naše južne sosede pa so bila postrežena tudi na kraljevski poroki Meghan in Harryja.