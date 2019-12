Na božični večer umrla avtorica uvodne skladbe serije Prijatelji

72-letnica je na božični večer doživela srčni zastoj, po katerem je umrla v svojem domu v Los Angelesu. Pokojnica je bila med drugim znana kot avtorica uvodne glasbene podlage priljubljene serije Prijatelji, podpisala pa se je tudi pod pesmiI’ll Be There For You (The Rembrandts), Earth, Wind and Fire (Boogie Wonderland) in uvodno pesem filma Policaj z Beverly Hillsa (Beverly Hills Cop) .