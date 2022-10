Na smrt Coolia bi lahko vplivala tudi težka astma

Prijatelji pokojnega raperja Coolia menijo, da je k njegovi smrti pripomogla tudi težka oblika astme, za katero je glasbenik trpel že več let. O njegovih zdravstvenih težavah so bili po tem, ko so ga našli nezavestnega na kopalniških tleh prijateljeve hiše v Los Angelesu, obveščeni tudi preiskovalci, ki še ugotavljajo vzrok, zakaj je zvezdnik 28. septembra umrl.

Uradi vzrok smrti še ni znan, sodeč po prvih poročilih pa naj bi zvezdnik doživel srčni zastoj. Kot kažejo zdravstvene raziskave, ki jih je objavilo združenje American Heart Association, imajo ljudje, ki trpijo za astmo, več možnosti, da razvijejo aritmijo.

Čeprav je imel Coolio zdravstvene težave, je v dneh pred smrtjo večkrat nastopal, njegovi koncerti pa so trajali od 30 do 40 minut. Na videoposnetkih nastopov je deloval energičen, veliko pa se je tudi gibal po odru. Njegovi oboževalci so razkrili, da je zvezdnik še teden dni pred smrtjo deloval srečen, veliko pa se je tudi smejal in sodeloval pri fotografiranjih z njimi.