Na 'dan pregreh' palačinke kombinira s sušijem in sendviči

Veliko ljudi, ki jim jedilnik določajo raznorazne diete, ima vsake nekaj dni 'dan pregreh'. Običajno ti dnevi pridejo na nedelje, ko se pred tem šest dni zapovrstjo držijo stroge diete. Na ta dan lahko pojedo karkoli želijo – sladoled, pico, torto, skratka vse, česar so se šest dni strogo izogibali. Takšnega načina prehranjevanja pa se poslužuje tudi Dwayne Johnson – The Rock, ki slovi po svoji mišičasti postavi.

The Rock naj bi vsak dan pojedel več obrokov z visoko vsebnostjo proteinov in tako njegov običajni obrok sestavlja omleta iz osmih beljakov ali pa piščančje prsi z nekaj riža. Ob nedeljah pa tudi zanj nastopi dan, ko lahko poje karkoli in fotografije svojih pregreh rad deli z oboževalci. Po navadi so na fotografiji ogromne količine hrane, postavljene pred prenosni računalnik, na katerem gleda serije medtem, ko uživa v 'prepovedani' hrani.

Men njegovimi najljubšimi jedmi so palačinke s koščki čokolade, ki jih namaže z arašidovim maslom in prelije s sirupom.