Na dan žena sama sebi poslala rože s posvetilom

Dan žena oziroma osmi marec je tisti dan v letu, ko so vse pripadnice nežnejšega spola praviloma deležne nekoliko večje pozornosti in naklonjenosti. Slednjo jim na ta dan načeloma izkazuje moška populacija – ni pa nujno vedno tako. Dekleta se lahko obdarujejo tudi sama, kar je storila glasbenica Demi Lovato , ki se je pred kratkim razšla z modnim oblikovalcem Henryjem Levyjem . 26-letnica si je poslala šopek rož s posvetilom: ''Lepa si, ljubljena in vredna srečnega ter zdravega življenja.'' Fotografijo je delila v svoji Instagram zgodbi ter jo pospremila z opisom: ''Včasih si enostavno moraš poslati rože #samoljubezen.''

Razmerje med Demi in Henryjem sicer ni bilo dolgega veka , a se je razvilo ravno v času, ko je bila glasbenica najbolj ranljiva in je potrebovala največ podpore, razumevanja in ljubezni s strani svojih bližnjih.

Spomnimo, Lovato je bila julija lani hospitalizirana zaradi predoziranja s prepovedanimi substancami, zaradi česar je njeno življenje nekaj časa viselo na nitki. Po uspešni rehabilitaciji se je odločila obrniti list in začeti znova, obenem pa je storila tudi konkretno 'čistko' med svojimi dotedanjimi prijatelji. Več časa je začela preživljati z modnim oblikovalcem Levyjem, ki je še kako dobro razumel, kaj glasbenica prestaja, saj je pred časom tudi sam premagal odvisnost od prepovedanih substanc. Novica o njunem razmerju je odjeknila novembra lani, ko so ju fotografi zasačili med poljubljanjem, romanca pa se je končala v začetku marca letos. O razlogih za razhod za zdaj nista spregovorila ne Demi ne Henry, pevkini oboževalci pa so bili po koncu njunega razmerja zaskrbljeni za njeno zdravje, saj je ponovno obiskala kliniko za odvajanje. Viri so zatrdili, da ni zaplavala v stare vode in da se je na kliniko odpravila zgolj iz preventivnih razlogov, sicer pa naj bi še vedno vztrajala na poti zdravega življenjskega sloga.

