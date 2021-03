V Drakovo hišo skušala vdreti ženska z nožem

Ženska, ki se je med dejanjem soočila z njegovimi varnostniki, se je nepremičnini skušala približati pri prehodu ob vratih varnostne ograje. Tam je doživela bližnje srečanje z enim od varnostnikov, ki ga je poškodovala s kovinsko cevjo. Incident se je zgodil ob 16.50 po lokalnem času, žensko pa so po napadu in poskusu vloma takoj pridržali. "Odrasla ženska je bila oborožena z nožem in je bila na licu mesta aretirana,"se je glasilo poročilo torontske policije, ob tem pa so dodali, da ji vdor ni uspel ter da med dogajanjem ni bil nihče težje poškodovan.