Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Na dražbi 400 predmetov Gena Hackmana, med njimi tudi zlati globusi

Santa Fe, 30. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Na dražbo gre 400 predmetov Gena Hackmana - od del največjih mojstrov iz sveta slikarstva in kiparstva, do njegovih umetnin, pa tudi predmetov, ki jih je prislužil s trdim delom. Med njimi so denimo trije zlati globusi.

Prihodnji mesec bodo na dražbi prodajali okoli 400 predmetov pokojnega ameriškega igralca Gena Hackmana. Med predmeti so umetnine Henrija Matissa, Augusta Rodina in Vasilija Kandinskega, pa tudi slike, ki jih je naslikal igralec, je poročal Guardian. Hackman je pred približno 20 leti namreč zapustil igralski svet in se začel ukvarjati s slikanjem.

Poleg omenjenih umetniških del bodo med drugim na prodaj njegova ura in zlati globusi. Cene za njegove predmete so razmeroma nizke. Zlati globusi, ki v filmskem svetu veljajo za velik dosežek, so denimo ocenjeni med 3000 in 5000 dolarji (med okoli 2570 in 4288 evri). Med predmeti bo tudi bronast kip glave njegove žene Betsy Arakawe.

Preberi še Gene Hackman kljub bogastvu za seboj pustil dolgove

Igralec, ki so ga konec februarja skupaj z ženo našli mrtvega na njunem domovanju v Santa Feju, je za seboj sicer pustil skoraj 70 milijonov evrov vredno premoženje. Celotno svoje premoženje, kot izhaja iz oporoke, naj bi Hackman namreč zapustil Arakawi, svojim trem potomcem pa ničesar. Ker je Arakawa, kot je pokazala obdukcija, umrla teden dni pred igralcem, bi očetovo premoženje tako kljub vsemu lahko podedovali njegovi trije potomci.

Arakawa je umrla zaradi hantavirusnega pljučnega sindroma (HPS), ki ga prenašajo glodalci. V času smrti je imela preobremenjena pljuča, kar nakazuje, da je bolezen precej napredovala. Zaradi bolezni koronarnih arterij, h kateri je prispevala Alzheimerjeva bolezen, je nekaj dni za njo umrl še Hackman.

gene hackman betsy arakawa dražba
Naslednji članek

Anthony Hopkins o bolečem odnosu s hčerko: Nismo svetniki, vsi grešimo

SORODNI ČLANKI

Betsy Arakawa umrla zaradi tekočine v prsih, ki jo je povzročil redek virus

Gene Hackman pred smrtjo več dni ni zaužil hrane

Pretresljive fotografije doma pokojnega Gena Hackmana

Zaradi redkega virusa, ki je bil usoden za ženo Gena Hackmana, umrli še trije

Mesec dni po smrti trupel Gena Hackmana in soproge še nihče ni prevzel

Objavili posnetke policijskih kamer izpred doma Gena Hackmana

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330