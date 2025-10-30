Na dražbi 400 predmetov Gena Hackmana, med njimi tudi zlati globusi

Prihodnji mesec bodo na dražbi prodajali okoli 400 predmetov pokojnega ameriškega igralca Gena Hackmana . Med predmeti so umetnine Henrija Matissa , Augusta Rodina in Vasilija Kandinskega , pa tudi slike, ki jih je naslikal igralec, je poročal Guardian . Hackman je pred približno 20 leti namreč zapustil igralski svet in se začel ukvarjati s slikanjem.

Poleg omenjenih umetniških del bodo med drugim na prodaj njegova ura in zlati globusi. Cene za njegove predmete so razmeroma nizke. Zlati globusi, ki v filmskem svetu veljajo za velik dosežek, so denimo ocenjeni med 3000 in 5000 dolarji (med okoli 2570 in 4288 evri). Med predmeti bo tudi bronast kip glave njegove žene Betsy Arakawe .

Igralec, ki so ga konec februarja skupaj z ženo našli mrtvega na njunem domovanju v Santa Feju, je za seboj sicer pustil skoraj 70 milijonov evrov vredno premoženje. Celotno svoje premoženje, kot izhaja iz oporoke, naj bi Hackman namreč zapustil Arakawi, svojim trem potomcem pa ničesar. Ker je Arakawa, kot je pokazala obdukcija, umrla teden dni pred igralcem, bi očetovo premoženje tako kljub vsemu lahko podedovali njegovi trije potomci.

Arakawa je umrla zaradi hantavirusnega pljučnega sindroma (HPS), ki ga prenašajo glodalci. V času smrti je imela preobremenjena pljuča, kar nakazuje, da je bolezen precej napredovala. Zaradi bolezni koronarnih arterij, h kateri je prispevala Alzheimerjeva bolezen, je nekaj dni za njo umrl še Hackman.