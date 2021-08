Na dražbi bodo ponudili kos torte s poroke princese Diane

Na dražbi, ki bo potekala 11. avgusta, bodo ponudili prav poseben zgodovinski artefakt: kos poročne torte princa Charlesa in princese Diane . Dražitelji sicer navajajo, da torta ni namenjena uživanju, kljub temu pa za znameniti kos pričakujejo od 300 do 500 evrov.

Na seznamu dražbe je navedeno, da bo na voljo tudi 'velik kos torte z marcipanovo osnovo in prelivom', ki je bil del ene izmed 23 tort na kraljevi poroki leta 1981. Torto naj bi spekla slaščičarka Moyra Smith , ki je delala za kraljico, dražitelji pa menijo, da so jo najverjetneje poslali kraljevemu osebju. Leta 2008 je kos družina Smith preostali kos prodala dražiteljem hiše Dominic Winter .

Večina tort, starih 40 let, je bila v zelo slabem stanju, ta pa je precej dobro ohranjena. Položena je bila v folijo in na karton ter shranjena v starem pekaču. "Videti je skoraj enako kot takrat, ko je bila prvič prodana, kljub temu pa odsvetujemo njeno uživanje. Kraljevo pismo in pivo, ki sta bila prvotno del postrežbe, nista priložena," so zapisali dražitelji.

Dražitelji v zameno za manjkajoča predmeta ponujajo natisnjen program cerkvene ceremonije in program uradnega poročnega zajtrka v palači. Vsi zagreti kupci si bodo lahko kos torte ogledali že dva dni pred prodajo. To pa ni prvič, da se je na dražbi znašel kos poročne torte kraljevega para. Leta 2017 so prodali šest let star kos poročne torte Williama in Kate.