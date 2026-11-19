Kandinski je po navedbah dražbene hiše delo ustvaril v Weimarju v svojih zgodnjih letih na Bauhausu. Slika ima zanimivo provenienco, saj je zamenjala več lastnikov. Leta 1929 jo je pridobila Hilla Rebay, nemško-ameriška umetnica ter soustanoviteljica in prva direktorica Guggenheimovega muzeja v New Yorku in jo leta 1941 podarila fundaciji Solomona R. Guggenheima, ki jo je imela v lasti več kot dve desetletji. Leta 1964 je fundacija na dražbi hiše Sotheby's prodala 50 oljnih slik Kandinskega, med njimi sliko Poudarjeni koti.

Avstrijski slikar Klimt je krajino z naslovom Litzlbergkeller naslikal v letih 1915/1916. Čeprav je bila v zasebni lasti, je bila več let kot dolgoročno posojilo na ogled v muzeju Leopold na Dunaju. Prejšnji lastniki so sliko leta 1997 kupili na dražbi iz zapuščine Sergea Sabarskega, zbiratelja in sooustanovitelja Nove galerije v New Yorku. Zanjo so tedaj odšteli 14,7 milijona dolarjev, kar je bil takrat rekorden znesek. Leto pozneje so sliko, ki meri 110,5 krat 110,5 centimetra, poslali na Dunaj kot dolgoročno posojilo muzeju.

Slika, ki jo je Klimt začel ustvarjati v svojem poletnem zatočišču ob jezeru Attersee v Avstriji, dokončal pa pozneje v svojem dunajskem ateljeju, je nastala po naročilu bankirja Otta Primavesija. Leta 2019 je bila razstavljena v Klimtovem centru ob jezeru Attersee, piše avstrijska tiskovna agencija APA.