Na dražbi ljubezensko pismo Johna Lennona: dekletu napisal, da jo neizmerno ljubi

V pismu je pevec in tekstopisec po poročanju francoske tiskovne agencije AFP svojemu takratnemu dekletu Cynthii Powell napisal, da jo neizmerno ljubi in pogreša kot nor. V njem je med drugim pisal o nenadni smrti bližnjega prijatelja in basista skupine Stuarta Sutcliffa, ki je umrl le nekaj dni pred tem ter razmišljal o obisku njegove zaročenke Astrid, za katerega se mu je zdelo, da bi bil preveč neprijeten za oba.