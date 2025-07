Na dražbi predmeti priljubljene serije Downton Abbey

Najdražji predmet bo avtomobil družine Grantham, Sunbeam Saloon iz leta 1925 s ceno od 25.000 do 35.000 funtov (od 28.800 do 40.400 evrov). Med predmeti na dražbi bodo tudi zvonec kot pripomoček za klicanje služabnikov in obleke, vključno s poročnim kostumom, ki ga je v prvi epizodi tretje sezone nosila lady Mary Crawley oziroma igralka Michelle Dockery .

Na voljo bosta tudi tleskač, ki je bil uporabljen pri snemanju filma Downton Abbey: A New Era, in scenarij prve epizode prve sezone s podpisi igralcev in ustvarjalcev filma. Ponujajo tudi velik poznoviktorijanski hrastov in medeninast gong, izbor rekvizitov, ki so jih uporabili kot dekoracijo v delovni sobi lika gospoda Carsona, in sprehajalno palico grofice vdove iz bele kovine z ebonitno oblogo, piše na spletni strani avkcijske hiše. Ob tej priložnosti so pri Bonhams na lokaciji New Bond Street v britanski prestolnici pripravili tudi brezplačno razstavo s predmeti iz prodaje.

Z več kot 120 milijoni gledalcev po svetu je serija režiserja Juliana Fellowsa, ki je prejela več nagrad, med drugim zlati globus in emmy, postala ena izmed najbolj priljubljenih oddaj v zgodovini britanske televizije, piše na spletni strani Bonhams. "Downton Abbey je izjemno dobro raziskana zgodba o aristokratski družbi na začetku 20. stoletja," je povedal eden od direktorjev prodaje pri avkcijski hiši Bonhams.