Na dražbi predmetov Amy Winehouse iztržili več kot tri milijone evrov

Avkcijska hiša Julien's Auctions je konec tedna na dražbi ponudila obleko s cvetličnim potiskom oblikovalke Naomi Parry, ki jo je na zadnjem koncertu v Beogradu junija 2011 nosila tragično preminula glasbenica Amy Winehouse. Za obleko so na dražbi pevkine zapuščine iztržili 210 tisoč evrov, je povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Na dražbi pevkine zapuščine so za več kot 800 ponujenih predmetov, vključno z oblačili, ročno napisanimi zapiski in dodatki, ki so postali stalnica njene podobe, iztržili več kot 3,5 milijona evrov. Kot navaja dpa, so številni predmeti presegli izklicne cene. Tudi mini obleka z ogrinjalom, ki jo je pevka nosila na svojem zadnjem odrskem nastopu v Beogradu leta 2011, mesec dni pred smrtjo pri zgolj 27. letih, je za 16-krat presegla ocenjeno vrednost avkcijske hiše.

icon-expand Amy Winehouse s torbico v obliki srca leta 2007. FOTO: Profimedia

Za rdečo usnjeno torbico znamke Moschino v obliki srca, ki jo je Amy Winehouse vzela s seboj na podelitev nagrad brit leta 2007, ko je prejela brita za britansko solo izvajalko, pa je bilo iztrženih 177 tisoč evrov, kar je 13-krat več od prvotne ocene. Zlata obleka Dolce & Gabbana, ki jo je glasbenica nosila med nastopom, je bila prodana za slabih 130 tisoč evrov, za rjavo-črno obleko Temperley London, ki jo je nosila za nastop ob 90. rojstnem dnevu Nelsona Mandele, so iztržili več kot 104 tisoč evrov, za modrček Agent Provocateur in rdečo pentljo, ki ju je nosila v videospotu You Know I'm No Good, pa 22 tisoč evrov, je med drugim povzela dpa.

icon-expand Na dražbi je bilo več kot 800 ponujenih kosov nekoč v lasti Amy Winehouse. FOTO: Profimedia

Na dražbi je bil ponujen celo ulični znak z napisom Camden Square, zaznamovan s posvetili oboževalcev ob pevkini smrti, ki je bil prodan za dobrih 16 tisoč evrov. Celoten izkupiček dražbe Julien's Auctions's Life and Career of Amy Winehouse bo namenjen fundaciji, ki so jo glasbenici v spomin ustanovili njeni starši in pomaga mladim odvisnikom. Pevka je namreč umrla zaradi zastrupitve z alkoholom.

icon-expand Tudi ulični znak s posvetili oboževalcev je bil del dražbe. FOTO: Profimedia