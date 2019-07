Na dražbi prodali najljubši kos oblačila princese Diane

Pred dnevi se je na dražbi znašel zanimiv kos oblačila, ki ga je nosila pokojna princesa Diana, po besedah številnih naj bi bil to celo njen najljubši kos oblačila. Če so nekateri pričakovali prestižen kos ali celo večerno obleko, pa je šel na dražbo zgornji del trenirke, ki ga je princesa dobila v dar od britanskega milijarderja Richarda Bransona.

Zgornji del trenirke z logotipom Virgin Atlantic's Varga Girl je bil njen priljubljeni kos tudi zaradi tega, ker ga je pogosto nosila in s tem poskrbela, da je bila 'dolgočasna' za paparace. Diana je majico pozneje podarila svoji osebni trenerki Jenni Rivett, in to le nekaj tednov pred tragično nesrečo, v kateri je izgubila življenje.

Zdaj se je Jenni odločila, da bo podarjeno majico z dolgimi rokami dala na dražbo, denar pa namenila v humanitarne namene oziroma bo denar šel za šolanje deklic v Malaviju. Izklicna cena je bila 6.200 evrov, končna cena pa je presegla 47 tisoč evrov. Ob tej priložnosti se je javil tudi Branson in dejal, da je razmišljal, da bi majico odkupil: "Ko sem videl, da je šel ta kos na dražbo, sem se spomnil na lepe trenutke, ki sem jih preživel z Diano in njenima otrokoma." Dodal je tudi, da so ji takrat paparaci sledili na vsakem koraku, kar je bilo težko tako za ločeno Diano kot za vse okoli nje.