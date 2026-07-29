Na dražbo dela Moneta, Picassa in Renoirja: leta v lasti iste družine

Vizionarski francoski trgovec z umetninami Paul Durand-Ruel (1831–1922) je zagovarjal impresioniste, ki so jih sprva kritizirali zaradi njihovega avantgardnega sloga, s katerim so upodabljali svetlobo. Umetniška dela, ki jih je pridobil, so bila razstavljena v Parizu, Londonu in New Yorku, kar je pripomoglo k popularizaciji tega gibanja in umetnikov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.
Zbirka umetnin, ki so jo naslovili Durand-Ruel. Generations of Vision, bo med 16. in 21. oktobrom razstavljena pri Christie's v Parizu, nato pa bo 22. oktobra potekala še dražba v okviru pariškega mednarodnega sejma za moderno in sodobno umetnost Art Basel. Po ocenah avkcijske hiše se skupna vrednost umetniških del giblje med 30,4 in 43,4 milijona evrov.
Med ponujenimi deli je Monetova slika Na pečini pri Pourvillu iz leta 1882, katere vrednost je ocenjena na 11 do 15 milijonov evrov. Slika, ki prikazuje lepoto normandijskih klifov, je bila v letu nastanka kupljena s strani Durand-Ruela, leta 1905 pa razstavljena na londonskem dogodku za uveljavitev impresionizma na mednarodnem prizorišču, so še zapisali pri Christie's.
Zbirka vključuje tudi slike Mlada dekleta ob morju francoskega umetnika Renoirja, Louvre, zimsko sonce, jutro francoskega slikarja Camilleja Pissarra in Picassovo Tihožitje z grojerjem.
Impresionizem je umetniško gibanje, ki se je razvilo v 19. stoletju v Franciji. Njegova glavna značilnost je osredotočenost na zajemanje trenutnega vtisa ali 'impresije' prizora, pri čemer umetniki uporabljajo hitre poteze s čopičem, poudarjajo igro svetlobe in barv ter pogosto slikajo na prostem, namesto v ateljejih. S tem so se odmaknili od tradicionalnega, akademskega slikarstva, ki je zahtevalo natančne detajle in gladke prehode.
Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) je bil eden vodilnih francoskih impresionističnih slikarjev. Znan je bil po svojem mojstrskem upodabljanju ljudi, zlasti žensk in otrok, ter po svoji sposobnosti, da s toplimi barvami in mehko svetlobo ustvari vzdušje veselja in življenjske energije. Njegova dela pogosto prikazujejo prizore iz vsakdanjega pariškega življenja, družabnih dogodkov in narave, s čimer je pomembno vplival na razvoj modernega slikarstva.
Izraz 'avantgarda' (iz francoščine, kar pomeni 'prednja straža') se v umetnosti nanaša na skupine ali posameznike, ki ustvarjajo dela, ki so inovativna, eksperimentalna in pogosto nasprotujejo ustaljenim normam ali tradicijam tistega časa. Avantgardni umetniki so bili pogosto deležni kritik, saj so s svojimi novimi tehnikami in koncepti izzivali družbo, da na novo premisli, kaj sploh šteje za umetnost.
Art Basel je eden najpomembnejših in najbolj prestižnih mednarodnih sejmov umetnosti na svetu. Ustanovljen je bil leta 1970 v švicarskem Baslu, danes pa se dogodki pod tem imenom odvijajo tudi v mestih, kot so Miami, Hong Kong in Pariz. Sejem služi kot osrednje stičišče za galeriste, zbiratelje, kuratorje in umetnike, kjer se predstavljajo vrhunska dela moderne in sodobne umetnosti, kar pomembno vpliva na tržne trende in vrednotenje umetnin na globalni ravni.
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