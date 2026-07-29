Na dražbo dela Moneta, Picassa in Renoirja: leta v lasti iste družine

Vizionarski francoski trgovec z umetninami Paul Durand-Ruel (1831–1922) je zagovarjal impresioniste, ki so jih sprva kritizirali zaradi njihovega avantgardnega sloga, s katerim so upodabljali svetlobo. Umetniška dela, ki jih je pridobil, so bila razstavljena v Parizu, Londonu in New Yorku, kar je pripomoglo k popularizaciji tega gibanja in umetnikov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP .

Zbirka umetnin, ki so jo naslovili Durand-Ruel. Generations of Vision, bo med 16. in 21. oktobrom razstavljena pri Christie's v Parizu, nato pa bo 22. oktobra potekala še dražba v okviru pariškega mednarodnega sejma za moderno in sodobno umetnost Art Basel. Po ocenah avkcijske hiše se skupna vrednost umetniških del giblje med 30,4 in 43,4 milijona evrov.

Med ponujenimi deli je Monetova slika Na pečini pri Pourvillu iz leta 1882, katere vrednost je ocenjena na 11 do 15 milijonov evrov. Slika, ki prikazuje lepoto normandijskih klifov, je bila v letu nastanka kupljena s strani Durand-Ruela, leta 1905 pa razstavljena na londonskem dogodku za uveljavitev impresionizma na mednarodnem prizorišču, so še zapisali pri Christie's.

Zbirka vključuje tudi slike Mlada dekleta ob morju francoskega umetnika Renoirja, Louvre, zimsko sonce, jutro francoskega slikarja Camilleja Pissarra in Picassovo Tihožitje z grojerjem.