Tuja scena

Na dražbo kitara, poškodovana ob razpadu skupine Oasis

London, 29. 09. 2025 21.10 | Posodobljeno pred 35 minutami

Kitara, ki je bila nekoč v lasti soustanovitelja angleške rock skupine Oasis Noela Gallagherja in je bila poškodovana v noči, ko je skupina razpadla, bo konec oktobra na prodaj na dražbi pri avkcijski hiši Propstore. Ocenjujejo, da bi lahko dosegla ceno 500.000 britanskih funtov (skoraj 573.000 evrov).

Skupina Oasis, ki je po ponovnem združenju trenutno čez polovico svoje svetovne turneje, se je razšla leta 2009 po pretepu v zaodrju festivala Rock en Seine v Parizu, med katerim je Liam Gallagher poškodoval rdečo kitaro Gibson ES-355 iz 60. let minulega stoletja, ki je pripadala njegovemu bratu Noelu.

Poškodovana kitara Noela Gallagherja je eden od 150 predmetov skupine, ki bodo na dražbi, skupaj z akustično kitaro Takamine FP460SC Noela Gallagherja, na katero je slednji igral, ko so snemali pesem skupine Oasis Wonderwall. Njeno vrednost so pred dražbo ocenili med 200.000 in 400.000 britanskimi funti (med 229.227 in 458.454 evri).

Nekdanji bobnar skupine Oasis Zak Starkey je ob tem povedal, da je zelo ponosen na svoje sodelovanje s skupino Oasis in da bo lahko oboževalcem ponudil priložnost, da na dražbi kupijo pristne spominske predmete skupine.

Na oktobrski dražbi pri Propstore bo sicer na voljo več kot 550 predmetov nekaterih najbolj znanih umetnikov na svetu, katerih skupna ocenjena vrednost presega tri milijone britanskih funtov. Med drugim bodo na prodaj Lennonova sončna očala, katerih vrednost so ocenili med 150.000 in 300.000 britanskimi funti (med 171.928 in 343.857 evri), in bel klobuk Michaela Jacksona z ocenjeno vrednostjo med 40.000 in 80.000 britanskimi funti (med 45.847 in 91.696 evri).

Na dražbi bodo med drugim še kimono, ki je bil last pevca skupine Queen, Freddieja Mercuryja, sončna očala Elvisa Presleyja, katerih vrednost so ocenili med 8000 in 16.000 britanskimi funti (med 9169 in 18.339 evri), ter lastnoročno napisano besedilo uspešnice Straight Ahead Jimija Hendrixa, katerega vrednost so ocenili med 40.000 in 80.000 funti (med 45.847 in 91.696 evri). Dvodnevna dražba bo potekala 23. in 24. oktobra.

Strokovnjak za glasbo pri Propstore Mark Hochman je povedal, da je dražba Propstore praznovanje glasbene zgodovine s kitarami, ki so oblikovale zvok generacije, lastnoročno napisanimi besedili, ki so ujela prve iskrice legendarnih pesmi, in osebnimi predmeti, ki ponujajo vpogled v življenje največjih glasbenih umetnikov sveta.

