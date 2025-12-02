Na dražbo neznana Michelangelova risba za poslikavo Sikstinske kapele

Po poročanju spletnega portala Artdaily je med približno 600 Michelangelovimi risbami, ki so se ohranile do danes, ta ena od okoli 50 študij, povezanih s Sikstinsko kapelo v Vatikanu.

Risba je pripravljalna študija za desno stopalo Libijske Sibile, ki naj bi jo umetnik naslikal okoli leta 1511. To mogočno figuro je Michelangelo upodobil v dinamični, zviti pozi. Stopalo je ukrivljeno, prsti pritiskajo na ploščad, ki podpira težo figure.

Risba sodi v skupino z značilno rdečo kredo narisanih risb, ki jih označujejo pozornost za anatomske podrobnosti, drzna, energična linija in subtilne prilagoditve, izvedene neposredno na listu, medtem ko je umetnik načrtoval poslikavo.

Pri Christie's so do risbe prišli prek spletnega portala, kjer lahko posamezniki zaprosijo za približno oceno umetnine. Risba bo pred dražbo v New Yorku na ogled v galerijah dražbene hiše.

Michelangelo je na stropu Sikstinske kapele naslikal Stvarjenje sveta in druge prizore. Podoba iztegnjenega Božjega prsta, ki vdihne življenje Adamu, je eden najbolj znanih motivov v umetnostni zgodovini.

Poslikavo stropa je Michelangelu naročil papež Julij II. Michelangelo je celoten strop – 520 kvadratnih metrov površine – poslikal sam med letoma 1508 in 1512.