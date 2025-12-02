Svetli način
Na dražbo neznana Michelangelova risba za poslikavo Sikstinske kapele

New York, 02. 12. 2025 20.45 | Posodobljeno pred 41 minutami

STA , E.K.
Avkcijska hiša Christie's bo februarja prihodnje leto dala na dražbo doslej neznano risbo italijanskega renesančnega umetnika Michelangela za fresko stropa Sikstinske kapele. Prva doslej znana študija za poslikavo stropa Sikstinske kapele, ki bo ponujena na dražbi, je ocenjena med 1,5 in dva milijona dolarjev oziroma med 1,3 in 1,7 milijona evrov.

Po poročanju spletnega portala Artdaily je med približno 600 Michelangelovimi risbami, ki so se ohranile do danes, ta ena od okoli 50 študij, povezanih s Sikstinsko kapelo v Vatikanu.

Sikstinska kapela
Sikstinska kapela FOTO: Profimedia

Risba je pripravljalna študija za desno stopalo Libijske Sibile, ki naj bi jo umetnik naslikal okoli leta 1511. To mogočno figuro je Michelangelo upodobil v dinamični, zviti pozi. Stopalo je ukrivljeno, prsti pritiskajo na ploščad, ki podpira težo figure.

Risba sodi v skupino z značilno rdečo kredo narisanih risb, ki jih označujejo pozornost za anatomske podrobnosti, drzna, energična linija in subtilne prilagoditve, izvedene neposredno na listu, medtem ko je umetnik načrtoval poslikavo.

Pri Christie's so do risbe prišli prek spletnega portala, kjer lahko posamezniki zaprosijo za približno oceno umetnine. Risba bo pred dražbo v New Yorku na ogled v galerijah dražbene hiše.

Michelangelo je na stropu Sikstinske kapele naslikal Stvarjenje sveta in druge prizore. Podoba iztegnjenega Božjega prsta, ki vdihne življenje Adamu, je eden najbolj znanih motivov v umetnostni zgodovini.

Poslikavo stropa je Michelangelu naročil papež Julij II. Michelangelo je celoten strop – 520 kvadratnih metrov površine – poslikal sam med letoma 1508 in 1512.

Sikstinska kapela Michelangelo dražba slika freska
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
02. 12. 2025 21.21
-1
lari fari
ODGOVORI
0 1
Anion6anion
02. 12. 2025 21.20
+1
Kako vedo da je njegova , če je neznana?
ODGOVORI
1 0
