Na dražbo osebna zbirka Rogerja Moora, povezana z Jamesom Bondom

Roger Moore je agenta 007 igral v sedmih filmih med letoma 1973 in 1985, od filma Živi in pusti umreti do filma Od tarče do smrti . Na dražbi bodo ponudili 180 lotov. Del izkupička bo namenjen Unicefu, ki je Moora leta 1991 imenoval za ambasadorja dobre volje, piše spletni portal The Guardian .

Med drugim bosta na dražbi ponujeni večerni obleki, uporabljeni v filmih Octopussy in Od tarče do smrti, za vsako od njiju se nadejajo iztržiti med 20.000 in 30.000 funtov (med 23.000 in 33.000 evrov) Prav toliko pričakujejo za jubilejno uro Omega ob 50-letnici Jamesa Bonda. Bele tekmovalne smuči Lamborghini iz 80. let minulega stoletja so ocenjene med 500 in 1000 funti (med 580 in 1200 evrov) par manšetnih gumbov znamke Asprey pa je ocenjen med 800 in 1200 funti (med 930 in 1300 evrov). Ponudili bodo tudi zbirko svilenih kravat, ocenjeno med 500 in 1000 funti (med 580 in 1200 evrov). Med umetniški predmeti, ki bodo ponujeni na dražbi, so keramični krožnik Jeana Cocteauja, okrašen z ovnovo glavo, ki je ocenjen med 1500 in 2500 funti (med 1700 in 2900 evrov) in grafika Joana Miroja ocenjena med 1000 in 1500 funti (med 1200 in 1700 evrov).

Moorovi otroci Deborah, Geoffrey in Christian so v izjavi zapisali: "Vemo, koliko je naš oče pomenil številnim ljudem po vsem svetu. ... Bil je prijazen in velikodušen človek, ki je bil razumljivo ponosen tako na svoje dobrodelno delo kot na svojo igralsko kariero. Veseli nas, da lahko njegovo zapuščino delimo z njegovimi številnimi oboževalci."