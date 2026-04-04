Tuja scena

Na dražbo osnutek besedila pesmi Boba Dylana, napisanega pred 60 leti

London, 04. 04. 2026 13.41 pred 24 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Bob Dylan

Pri Omega Auctions bodo v tem mesecu dali na dražbo osnutek besedila pesmi Boba Dylana I'm Not There iz leta 1967. Za list z odtrganim spodnjim delom se nadejajo iztržiti med 20.000 in 40.000 funtov (približno 22.500 do 45.000 evrov). List z besedilom so v broširani izdaji knjige Allena Ginsberga našli skoraj 60 let po tem, ko ga je Dylan natipkal.

Bob Dylan je poleti 1967, tik pred festivalom Woodstock, napisal in s svojo takratno spremljevalno skupino The Band posnel več kot 100 pesmi, vključno s pesmijo I'm Not There. Osem let pozneje je pri Columbia Records izšla manjša zbirka kaset s temi pesmimi, več pesmi, vključno z I'm Not There, pa so izšle v naslednjih desetletjih.

Bob Dylan
Bob Dylan
FOTO: AP

Pesem I'm Not There je izšla kot del filmske glasbe za film Todda Haynesa Bob Dylan: 7 obrazov iz leta 2007. Številni Dylanovi oboževalci so jo lepo sprejeli. Osnutek besedila skladbe pa je bil pred kratkim odkrit v prvi broširani izdaji Ginsbergove knjige Ankor Wat, ki je bila nekoč v lasti Sally Grossman. Grossman je bila žena Dylanovega prvega menedžerja Alberta Grossmana in pevčeva tesna prijateljica. Z Dylanom se je tudi pojavila na naslovnici njegovega albuma Bringing It All Back Home iz leta 1965. "Po pogovorih z uglednimi zbiratelji Dylanove glasbe je obveljalo, da gre za izjemno redek delovni osnutek besedila za pesem, ki velja za eno Dylanovih najboljših," so po pisanju spletnega portala The Guardian zapisali pri avkcijski hiši Omega Auctions.

Preberi še Nov posnetek klasike Blowin' in the Wind prodan za 1,8 milijona evrov

Knjigo je Sally Grossman leta 1969 podaril sam Ginsberg in je bila del njene zapuščine, ki jo je po njeni smrti leta 2021 odkupil trgovec s knjigami. List z osnutkom besedila pesmi je ostal leta neopažen v knjigi. Pri avkcijski hiši navajajo, da je padel iz knjige medtem, ko je sedanji lastnik listal po njej. Za list z odtrganim spodnjim delom, ki je bil napisan pred 60 leti, se nadejajo iztržiti med 20.000 in 40.000 funtov (približno 22.500 do 45.000 evrov).

Eden od rokopisov Boba Dylana.
Eden od rokopisov Boba Dylana.
FOTO: Profimedia

Leta 2025 sta bila na dražbi v Nashvillu dva natipkana osnutka Dylanove uspešnice Mr Tambourine Man iz leta 1965 prodana za 508.000 ameriških dolarjev (približno 433.800 evrov). Bila sta med 60 predmeti, ki so bili naprodaj na dražbi predmetov iz osebne zbirke glasbenega novinarja Ala Aronowitza. Slednji je leta 1964 Dylana predstavil članom skupine The Beatles. Na tokratni dražbi bodo ponudili še druge glasbene memorabilije, med njimi rokopis besedila Michaela Jacksona za pesem Black or White in arhiv, povezan z razvojem albuma Radiohead OK Computer, še piše The Guardian.

bob dylan osnutek besedila dražba knjiga najdba cena
