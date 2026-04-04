Na dražbo osnutek besedila pesmi Boba Dylana, napisanega pred 60 leti

Bob Dylan je poleti 1967, tik pred festivalom Woodstock, napisal in s svojo takratno spremljevalno skupino The Band posnel več kot 100 pesmi, vključno s pesmijo I'm Not There. Osem let pozneje je pri Columbia Records izšla manjša zbirka kaset s temi pesmimi, več pesmi, vključno z I'm Not There, pa so izšle v naslednjih desetletjih.

Pesem I'm Not There je izšla kot del filmske glasbe za film Todda Haynesa Bob Dylan: 7 obrazov iz leta 2007. Številni Dylanovi oboževalci so jo lepo sprejeli. Osnutek besedila skladbe pa je bil pred kratkim odkrit v prvi broširani izdaji Ginsbergove knjige Ankor Wat, ki je bila nekoč v lasti Sally Grossman. Grossman je bila žena Dylanovega prvega menedžerja Alberta Grossmana in pevčeva tesna prijateljica. Z Dylanom se je tudi pojavila na naslovnici njegovega albuma Bringing It All Back Home iz leta 1965. "Po pogovorih z uglednimi zbiratelji Dylanove glasbe je obveljalo, da gre za izjemno redek delovni osnutek besedila za pesem, ki velja za eno Dylanovih najboljših," so po pisanju spletnega portala The Guardian zapisali pri avkcijski hiši Omega Auctions.

Knjigo je Sally Grossman leta 1969 podaril sam Ginsberg in je bila del njene zapuščine, ki jo je po njeni smrti leta 2021 odkupil trgovec s knjigami. List z osnutkom besedila pesmi je ostal leta neopažen v knjigi. Pri avkcijski hiši navajajo, da je padel iz knjige medtem, ko je sedanji lastnik listal po njej. Za list z odtrganim spodnjim delom, ki je bil napisan pred 60 leti, se nadejajo iztržiti med 20.000 in 40.000 funtov (približno 22.500 do 45.000 evrov).

