Na dražbo pismo kitarista Briana Jonesa bobnarju Charlieju Wattsu

Pismo iz junija 1962, še preden je skupina prevzela ime The Rolling Stones in le nekaj tednov pred njihovim prvim nastopom julija istega leta, bo po pisanju spletne revije Art Daily javnosti prvič dostopno več kot šest desetletij po tem, ko je bilo napisano. Hranila ga je sestra Charlieja Wattsa in je bilo ves čas v družinski lasti. Na dražbi ga bodo ponudili skupaj z originalno ovojnico, njegova vrednost je ocenjena med 60.000 in 70.000 evrov.

Brian Jones je pismo naslovil na gospoda C. Wattsa in ga poslal na njegov dom iz otroštva v Wembleyju. V njem je zapisal: "Dragi Charlie, če se ti zdi to pismo precej predrzno, mi, prosim, oprosti..." Nato v njem povpraša o Wattsovem sodelovanju z zasedbo Blues Incorporated Alexisa Kornerja, eno vodilnih skupin na londonski, takrat cvetoči r&b sceni, zatem pa utemelji, zakaj bi se Watts moral pridružiti njegovi skupini: "Iščemo dobrega bobnarja. Že zdaj menimo, da je naša skupina veliko boljša od Alexove, dosegamo zelo uigran zvok."

V pismu Jones tudi opiše takratno zasedbo skupine – dve kitari, orglice, klaviature in bobni – ter omeni namero, da bi sčasoma vključili še bas kitaro, nato pa poda precej odkrito oceno njihovega trenutnega bobnarja: "Naš sedanji bobnar je obupen!"

V zgodnjih 60. letih minulega stoletja so bili na londonski r&b sceni vodilni glasbeniki, kot sta bila Alexis Korner in Cyril Davies. Njuna skupina Blues Incorporated je postala pomembno stičišče številnih glasbenikov, ki so kasneje sooblikovali britansko rock glasbo. Med njimi je bil tudi Watts, nadarjen jazzovski bobnar, ki je nastopanje s skupino usklajeval s svojo redno službo v oglaševanju.

Medtem so Jones, Mick Jagger in Keith Richards razvijali svoj zvok, pri čemer so se močno naslonili na tradicijo čikaškega bluesa in glasbo izvajalcev, kot je bil Muddy Waters. Jones, strasten zagovornik bluesa, je imel osrednjo vlogo pri najzgodnejšem oblikovanju skupine.

Watts, ki je izhajal predvsem iz jazza, je bil na londonski glasbeni sceni že zelo cenjen. Vendar pa sprva ni bil navdušen nad tem, da bi zapustil zasedbo Blues Incorporated in varnost svoje službe v oglaševanju ter se podal v negotovo prihodnost z novonastajajočo skupino.