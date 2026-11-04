Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Na dražbo pismo kitarista Briana Jonesa bobnarju Charlieju Wattsu

New York, 04. 11. 2026 19.38 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Na dražbo pismo kitarista Briana Jonesa bobnarju Charlieju Wattsu

Dražbena hiša Sotheby's v New Yorku bo 15. decembra dala na dražbo pismo, ki ga je kitarist in eden od ustanoviteljev skupine Rolling Stones Brian Jones napisal bobnarju Charlieju Wattsu. V njem Jones Wattsa vabi, naj se pridruži takrat še povsem novi skupini, ki je kmalu zatem postala znana kot The Rolling Stones.

Pismo iz junija 1962, še preden je skupina prevzela ime The Rolling Stones in le nekaj tednov pred njihovim prvim nastopom julija istega leta, bo po pisanju spletne revije Art Daily javnosti prvič dostopno več kot šest desetletij po tem, ko je bilo napisano. Hranila ga je sestra Charlieja Wattsa in je bilo ves čas v družinski lasti. Na dražbi ga bodo ponudili skupaj z originalno ovojnico, njegova vrednost je ocenjena med 60.000 in 70.000 evrov.

Na dražbo pismo kitarista Briana Jonesa bobnarju Charlieju Wattsu
Na dražbo pismo kitarista Briana Jonesa bobnarju Charlieju Wattsu
FOTO: Profimedia

Brian Jones je pismo naslovil na gospoda C. Wattsa in ga poslal na njegov dom iz otroštva v Wembleyju. V njem je zapisal: "Dragi Charlie, če se ti zdi to pismo precej predrzno, mi, prosim, oprosti..." Nato v njem povpraša o Wattsovem sodelovanju z zasedbo Blues Incorporated Alexisa Kornerja, eno vodilnih skupin na londonski, takrat cvetoči r&b sceni, zatem pa utemelji, zakaj bi se Watts moral pridružiti njegovi skupini: "Iščemo dobrega bobnarja. Že zdaj menimo, da je naša skupina veliko boljša od Alexove, dosegamo zelo uigran zvok."

V pismu Jones tudi opiše takratno zasedbo skupine – dve kitari, orglice, klaviature in bobni – ter omeni namero, da bi sčasoma vključili še bas kitaro, nato pa poda precej odkrito oceno njihovega trenutnega bobnarja: "Naš sedanji bobnar je obupen!"

V zgodnjih 60. letih minulega stoletja so bili na londonski r&b sceni vodilni glasbeniki, kot sta bila Alexis Korner in Cyril Davies. Njuna skupina Blues Incorporated je postala pomembno stičišče številnih glasbenikov, ki so kasneje sooblikovali britansko rock glasbo. Med njimi je bil tudi Watts, nadarjen jazzovski bobnar, ki je nastopanje s skupino usklajeval s svojo redno službo v oglaševanju.

Medtem so Jones, Mick Jagger in Keith Richards razvijali svoj zvok, pri čemer so se močno naslonili na tradicijo čikaškega bluesa in glasbo izvajalcev, kot je bil Muddy Waters. Jones, strasten zagovornik bluesa, je imel osrednjo vlogo pri najzgodnejšem oblikovanju skupine.

Watts, ki je izhajal predvsem iz jazza, je bil na londonski glasbeni sceni že zelo cenjen. Vendar pa sprva ni bil navdušen nad tem, da bi zapustil zasedbo Blues Incorporated in varnost svoje službe v oglaševanju ter se podal v negotovo prihodnost z novonastajajočo skupino.

The Rolling Stones
The Rolling Stones
FOTO: Profimedia

Kot se je Bill Wyman pozneje spominjal v svoji avtobiografiji Stone Alone, je Watts sprva ostal zvest Kornerju in osredotočen na svojo redno službo. Pismo iz junija 1962 je eden redkih ohranjenih zapisov o Jonesovih zgodnjih prizadevanjih, da bi ga pridobil v skupino. O odločenosti zasedbe, da v svoje vrste privabi Wattsa, je v svoji avtobiografiji Life pisal tudi Richards. Opisal je namreč, v kaj vse so bili glasbeniki pripravljeni privoliti, da bi si zagotovili bobnarja. Richards se je spominjal, da so si celo odtegovali hrano, da bi si ga lahko privoščili, in dejal: "Stradali smo, da smo ga lahko plačali!"

Kljub Jonesovim zgodnjim prizadevanjem je trajalo še sedem mesecev, preden se je Watts januarja 1963 uradno pridružil skupini The Rolling Stones. Do takrat se je zasedbi pridružil tudi basist Wyman, s čimer je bila dopolnjena ritmična sekcija, ki je postala ključna za prepoznaven zvok skupine. 2. februarja 1963 so The Rolling Stones nastopili v svoji zgodnji, šestčlanski zasedbi, ki so jo sestavljali Watts, Wyman, Jones, Richards, Jagger in pianist Ian Stewart.

Watts je ostal bobnar skupine vse do svoje smrti avgusta 2021. Njegov značilen slog, ki je koreninil v jazzu, a se hkrati popolnoma prilegal zvoku skupine, temelječem na bluesu, je postal nepogrešljiv del glasbene identitete zasedbe The Rolling Stones.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
The Rolling Stones glasba pismo dražba

Charles Leclerc postal prvič oče

24ur.com Rolling Stones se po 18 letih vračajo z novim studijskim albumom
24ur.com Presneto dober nov album Rolling Stonesov
Moskisvet.com Legendarni kitarist skupine The Rolling Stones ostal brez besed
24ur.com Rolling Stones v lokalnem časopisu namignili na izdajo novega albuma
24ur.com Rolling Stones napovedali izid novega albuma
24ur.com Glavni sponzor turneje The Rolling Stones največje upokojensko združenje v ZDA
24ur.com Nov hit The Rolling Stones za nedeljski popoldanski dremež
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Več kot 15 let ljubezni, zdaj pa prihaja dojenček
Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub
Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
zadovoljna
Portal
Mislila je, da je zmenek potekal odlično, nato pa jo je šokiralo njegovo vedenje
Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala
Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
V Sloveniji se širi okužba, ki povzroča nenadno bruhanje in drisko, najbolj ogroženi so ti ljudje
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Debelost vedno pripelje do tega
Debelost vedno pripelje do tega
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
cekin
Portal
Marmelada za 13 evrov in med za 26 evrov: nova poslovna poteza Meghan Markle
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Ta napaka lahko slovenska podjetja veliko stane
Ta napaka lahko slovenska podjetja veliko stane
moskisvet
Portal
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
dominvrt
Portal
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
okusno
Portal
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Priscilla
Priscilla
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Bratje z igrišča
Bratje z igrišča
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022