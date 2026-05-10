Na dražbo predmeti preminulega Matthewa Perryja

Dallas, 10. 05. 2026 09.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Matthew Perry

Avkcijska hiša Heritage Auctions pripravlja dražbo, katere vrhunci bodo predmeti iz zapuščine ameriško-kanadskega igralca Matthewa Perryja. Izkupiček od prodaje predmetov, med katerimi je podpisan scenarij iz televizijske serije Prijatelji, bodo namenili igralčevi fundaciji za destigmatizacijo odvisnosti in pomoč pri okrevanju od zlorabe substanc.

Na dražbi bo med drugim scenarij za pilotno epizodo serije Prijatelji s podpisi igralske zasedbe, ki so jo poleg Matthewa Perryja sestavljali še Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc in David Schwimmer. Začetna cena scenarija je 500 dolarjev (okoli 425 evrov), donirala pa ga je producentska hiša Warner Bros., ki stoji za priljubljeno televizijsko serijo.

FOTO: AP

Vključili so tudi zbirko 26 scenarijev iz ključnih epizod serije, kot so The One With Ross's Tan, The One Where Joey Speaks French in z dvodelnim finalom. Vrednost paketa scenarijev so ocenili na 1000 dolarjev (okoli 850 evrov), poroča britanski Guardian.

Naprodaj bodo tudi dela iz Perryjeve umetniške zbirke, tako originalno Banksyjevo delo, ki naj bi bilo prodano za več kot 800.000 dolarjev (okoli 680.000 evrov), kot tudi po meri narejena miza za namizni tenis z motivom Batmana in uokvirjeni rokopisi besedil avstralske rock skupine Little River Band.

FOTO: Profimedia

Preminuli igralec se je večji del svojega življenja boril z odvisnostjo od alkohola in drog, leta 2023 so ga v starosti 54 let našli mrtvega v masažni kadi v njegovem domu v Hollywoodu. Zdravniški mrliški izvidnik je ugotovil, da so bili glavni vzrok akutni učinki anestetika ketamina. "Matthew je verjel, da je treba odvisnost obravnavati s sočutjem in znanostjo, ne s stigmo in molkom," je dejala vodja igralčeve fundacije, ki je bila ustanovljena po njegovi smrti, Lisa Kasteler Calio. "Ta dražba spodbuja delo fundacije za razširitev dostopa do oskrbe, ki temelji na dokazih, in soočanje s stigmo. To je še en način, s katerim zagotavljamo, da se nihče ne bo moral sam boriti proti tej bolezni," je njene besede navedel Guardian.

Spletna dražba se je začela v torek, predmeti bodo na Beverly Hillsu na ogled od 18. do 29. maja, nato pa bo dražba 5. junija potekala v razstavnem salonu Heritage Auctions v Dallasu in na spletu.

