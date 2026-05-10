Na dražbo predmeti preminulega Matthewa Perryja

Na dražbi bo med drugim scenarij za pilotno epizodo serije Prijatelji s podpisi igralske zasedbe, ki so jo poleg Matthewa Perryja sestavljali še Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc in David Schwimmer. Začetna cena scenarija je 500 dolarjev (okoli 425 evrov), donirala pa ga je producentska hiša Warner Bros., ki stoji za priljubljeno televizijsko serijo.

Vključili so tudi zbirko 26 scenarijev iz ključnih epizod serije, kot so The One With Ross's Tan, The One Where Joey Speaks French in z dvodelnim finalom. Vrednost paketa scenarijev so ocenili na 1000 dolarjev (okoli 850 evrov), poroča britanski Guardian. Naprodaj bodo tudi dela iz Perryjeve umetniške zbirke, tako originalno Banksyjevo delo, ki naj bi bilo prodano za več kot 800.000 dolarjev (okoli 680.000 evrov), kot tudi po meri narejena miza za namizni tenis z motivom Batmana in uokvirjeni rokopisi besedil avstralske rock skupine Little River Band.

