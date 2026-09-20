Na dražbo v Parizu doslej nikoli razstavljeni Monetovi sliki

Slika z naslovom Iris , delo večjega formata, ki ga je Monet dokončal proti koncu svojega življenja, je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP ocenjena med 22 in 30 milijoni evrov, s čimer je postala doslej najvišje ocenjena slika na dražbi v Franciji, so sporočili iz dražbene hiše Sotheby's.

Pridobila jo je Jeanne Schlumberger (1889–1983), ki jo je Thomas Bompard iz dražbene hiše Sotheby's označil za izjemno zbirateljico umetnin. Doslej ni bila nikoli razstavljena zunaj pariškega doma družine Schlumberger. Poleg omenjene bodo na dražbi 22. oktobra ponudili še tri Monetova platna, med njimi sliko Vrba žalujka, ki je ocenjena med devet in 12 milijonov evrov.

Do prodaje Monetovih slik prihaja v letu, ko obeležujemo stoletnico umetnikove smrti; Monet je umrl 5. decembra 1926. Obletnici sta posvečeni tudi dve pariški razstavi, ki ju bodo odprli konec septembra – Monet, slikanje časa v muzeju Oranžerija in Zgodbe o krajinah: od Moneta do Hockneya v Muzeju Marmottan Monet.

V zbirki družine Schlumberger so tudi tri dela Paula Cezanna, med njimi slika Kmetija, največje umetnikovo delo, ki je bilo kdaj koli ponujeno na dražbi, ki je ocenjeno med 600.000 in 800.000 evri. Dela bodo pred prodajo na ogled v Hongkongu in New Yorku.