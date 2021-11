Letošnja praznična voščilnica Tori Spelling brez soproga Deana

Tori Spelling je prehitela praznično vzdušje in objavila fotografijo, ki krasi voščilnico. Na njej se nahaja njenih pet otrok, 14-letni Liam Aaron , 13-letna Stella Doreen , 9-letna Hattie Margaret , 8-letni Finn Davey in 4-letni Beau Dean . 48-letnica je fotografiranje organizirala pred prihajajočimi prazniki, voščilnico pa je v svet poslala v času, ko se o zakonski krizi s soprogom Deanom McDermottom v medijih glasno govori.

Na izdelku, ob katerem piše: ''Z ljubeznijo, z naše kmetije v vaš dom,'' je odsoten ravno mož, ki naj bi imel že status nekdanjega, čeprav konec zveze še nista uradno potrdila. Spellingova je dejstvo, da McDermotta na družinski fotografiji komentirala tudi pod objavo. Številni oboževalci so se namreč spraševali, čemu takšna odločitev, sama pa je to pojasnila z besedami: ''Deana na sliki ni, ker je v tistem času snemal novi film v Kanadi.''

Če so sledilci njenim besedam verjeli, pa zaenkrat ni znano. Fotografija brez očeta in moža je javnost namreč dosegla samo nekaj mesecev po tem, ko je Tori namignila, da so njun zakon, ki je bil sklenjen leta 2006, dosegle številne težave. Dean je že leta 2014 javno priznal, da je prevaral svojo ženo, kasneje pa sta se pobotala in svojo življenjsko zgodbo razkrila pred kamerami v družinskem resničnostnem šovu.