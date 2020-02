Na dunajskem opernem plesu prvič istospolni par

Znameniti operni ples vsako leto v dvorani spremlja okoli 5000 gostov, pred televizijskimi zasloni pa se zbere tudi dva milijona gledalcev. Po strogem izboru vsako leto na dunajskem parketu zapleše 144 parov, ki veljajo za najboljše plesalce dunajskega valčka. Letos so morali poleg elegantnih gibov telesa pokazati tudi pevske sposobnosti, saj so dame prepevale ob Kmečki polki Johanna Straussa.

Letos pa je bil "opernbal" poseben tudi zaradi plesaSophie Grauin Iris Klopfer. Dekleti, ki sicer zunaj plesne dvorane nista par, se imata za nebinarni osebi, torej ne za žensko ne moškega. Prijateljici že od srednje šole želita dunajski operni ples izkoristiti tudi za to, da sporočita, da spol ni pomemben in da lahko plešeš s komerkoli želiš.