Na Emily Ratajkowski se je vsul plaz kritik: kako držiš otroka?

Odkar je ameriška igralka in manekenka Emily Ratajkowski postala mamica, s svojimi sledilci na družbenih omrežjih rada deli fotografije iz svojega zasebnega življenja, na katerih opravlja materinsko vlogo. Nazadnje je objavila tri fotografije s sinom, zaradi katerih se je nanjo vsul plaz kritik, ker je po mnenju uporabnikov neprimerno držala svojega prvorojenca.

icon-expand Emily Ratajkowski je naletela na plaz kritik, ker je tako 'nerodno' držala svojega sina. FOTO: Profimedia

Emily Ratajkowski je 8. marca rodila sinaSylvestra Apolla Beara. Zvezdnica, ki je 7. junija dopolnila okrogli jubilej 30 let, je objavila serijo novih dopustniških fotografij, na katerih pozira v kopalkah, v naročju pa drži svojega trimesečnega sina. Običajno njeni oboževalci in sledilci najprej opazijo njeno manekensko postavo, a tokrat je pozornost pritegnil njen sin. Uporabniki družbenih omrežij so bili zgroženinad načinom, kako je Emily v naročju držala svojega prvorojenca.

Na fotografijah Emily, ki jo nekateri na družbenih omrežjih kličejo Emrata – izpeljanka iz njenega imena in priimka, sina privija k sebi, a večino njenih sledilcev je zmotilo, ker ga drži samo z eno roko, pri tem pa mu ne podpira njegove glavice in vrata. "Rojstnodnevni večer s sanjskim partnerjem na potovanjih," je z besedami pospremila objavljene fotografije. Kot kaže, so se jo zlobni jeziki dotaknili, saj je pod objavo izklopila možnost komentiranja. A uporabniki so nestrinjanje izrazili na Twitterju, kjer so jasno in glasno zapisali, kaj si mislijo o vsem tem ter se iz zvezdnice tudi ponorčevali.

"Emrata drži otroka, kot da je brisača za na plažo, nato pa izklopi komentarje," je ena oseba komentirala njeno objavo. ''Emrata nosi tega ubogega otroka, kot da je neka torbica," so se norčevali na Twitterju.. "Verjetno poznate to nervozo, ki jo začutite, ko vidite majhne otroke, ki grobo ravnajo s svojimi ljubljenčki? Tako se počutim, ko vidim Emily Ratajkowski, ko drži živa bitja," je zapisal nekdo in pripel še kolaž dveh fotografij – Emilyjino fotografijo s sinom in Emily, ki v naročju drži malega psa. Tokrat sicer ni prvič, da Emily na družbenih omrežjih izpostavlja svojega sina. V preteklosti je to že večkrat naredila, in sicer je največkrat delila fotografije med dojenjem. Dojenje v javnosti številnim še vedno zdi neprimerno, zato nekatere zvezdnice vse pogosteje objavljajo slike dojenja svojih malčkov, s katerimi želijo dojenje razbremeniti vseh tabujev.