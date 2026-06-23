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Tuja scena

Na festivalu Olivie Rodrigo bodo nastopile le ženske

Los Angeles, 23. 06. 2026 09.19 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
A. P.
Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo je svoje oboževalce razveselila z novico, da bo letos prvič organizirala glasbeni festival. Pevka je razkrila, da je o lastnem festivalu sanjala dolga leta. Enodnevni dogodek Daisy Chain Fields bo zaživel konec avgusta v ameriški Kaliforniji, na festivalu pa bodo nastopile zgolj ženske izvajalke.

"Še nikoli nisem bila tako navdušena, da lahko z vami delim novico. O svojem festivalu sanjam že leta in presrečna sem, da bo končno postal resničnost," je na družbenih omrežjih zapisala Olivia Rodrigo, ki bo konec avgusta v ameriški zvezni državi Kalifornija organizirala lasten glasbeni festival Daisy Chain Fields.

Enodnevni festival bo poklon glasbenim vzornicam 23-letne pevke in bo vključeval tudi velika imena glasbenega sveta, kot so Chappell Roan, Doechii, Katseye in Garbage, kot posebne gostje pa bodo nastopile tudi Stevie Nicks, Karen O in Sarah McLachlan. "Verjamem, da so veselje, skupnost in glasba lahko gonilo pomembnih sprememb. Upam, da bo ta festival prav to," je še zapisala pevka, ki poudarja, da festival ne bo namenjen le glasbi. 100 odstotkov neto dobička bodo namreč namenili organizacijam, ki se zavzemajo za pravice žensk in deklet.

Napoved festivala prihaja v enem izmed najuspešnejših obdobij v karieri slavne pevke. Njen tretji studijski album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love je v začetku junija podrl več rekordov na pretočnih platformah. Na Spotifyju je postal najbolj predvajan album izvajalke v enem dnevu v letu 2026, podoben dosežek je dosegla tudi na platformi Amazon Music.

Olivia Rodrigo festival ženske Daisy Chain Fields

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KOMENTARJI4

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the kop
23. 06. 2026 10.18
Da bi bilo obratno bi svet gorel! Feminizem in njihove bolane ideje.
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0 0
Thor78
23. 06. 2026 10.10
DISKRIMINACIJA!!!
Odgovori
+1
1 0
Spectator936
23. 06. 2026 10.00
Si predstavljate da nekdo naredi obratno?
Odgovori
+1
1 0
IceFashion
23. 06. 2026 09.46
Če bi bil to festival, na katerem bi nastopali samo moški, bi verjetno že brali članke o izključevanju in diskriminaciji.
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+1
1 0
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