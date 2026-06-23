Na festivalu Olivie Rodrigo bodo nastopile le ženske

"Še nikoli nisem bila tako navdušena, da lahko z vami delim novico. O svojem festivalu sanjam že leta in presrečna sem, da bo končno postal resničnost," je na družbenih omrežjih zapisala Olivia Rodrigo, ki bo konec avgusta v ameriški zvezni državi Kalifornija organizirala lasten glasbeni festival Daisy Chain Fields.
Enodnevni festival bo poklon glasbenim vzornicam 23-letne pevke in bo vključeval tudi velika imena glasbenega sveta, kot so Chappell Roan, Doechii, Katseye in Garbage, kot posebne gostje pa bodo nastopile tudi Stevie Nicks, Karen O in Sarah McLachlan. "Verjamem, da so veselje, skupnost in glasba lahko gonilo pomembnih sprememb. Upam, da bo ta festival prav to," je še zapisala pevka, ki poudarja, da festival ne bo namenjen le glasbi. 100 odstotkov neto dobička bodo namreč namenili organizacijam, ki se zavzemajo za pravice žensk in deklet.
Napoved festivala prihaja v enem izmed najuspešnejših obdobij v karieri slavne pevke. Njen tretji studijski album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love je v začetku junija podrl več rekordov na pretočnih platformah. Na Spotifyju je postal najbolj predvajan album izvajalke v enem dnevu v letu 2026, podoben dosežek je dosegla tudi na platformi Amazon Music.
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