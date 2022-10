V eksploziji na festivalu znanosti v Gironi poškodovanih 18 ljudi

Eksplozija se je zgodila med znanstvenim poskusom, ko je pred več sto ljudmi eksplodirala posoda s tekočim dušikom.

Najtežje poškodbe je utrpela petletna deklica. Zdaj jo zdravijo v bolnišnici v Gironi, skupaj s še štirimi hudo poškodovanimi – dvema otrokoma, starima 10 in 12 let, 47-letno žensko in 31-letnim moškim.

Preostalih 13 poškodovanih so že odpustili iz bolnišnice.