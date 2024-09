Na filmskem festivalu v Benetkah slavil film s slovensko koprodukcijo

OGLAS

Z nagrado, ki jo podeljujejo na festivalih v Berlinu, Cannesu, Karlovyih Varyih, Locarnu in Benetkah, združenje promovira nagrajene umetniške filme, skrbi za njihovo kroženje in jih predstavlja občinstvu. Kot je sporočil producent Jožko Rutar, je žirija v utemeljitvi zapisala: "Film Alfa. Režiserja Jana Willema von Ewijka je bila naša soglasna izbira za letošnjo nagrado Europa Cinemas Label 2024 na festivalu v Benetkah. Impresionirani smo bili nad scenarijem, montažo, fotografijo in razvojem likov v tej dinamični in verodostojni študiji odnosa med očetom in sinom. Navdušil nas je tudi izbor glasbe in odsotnost vsakršne sentimentalnosti - saj avtor v filmu ne pridiga. Njune drobne zamere in stališča na začetku filma se ponovno ovrednotijo na praznem, veličastnem ozadju prostranih, tihih gora."

81. mednarodni filmski festival Benetke FOTO: Profimedia icon-expand

Film je po mnenju žirije "čudovito posnet, a režiser nikoli ne dovoli, da bi se pozornost občinstva odmaknila od intenzivne fizične in čustvene interakcije med očetom in sinom, ko se soočata z bojem za preživetje". "Vrhunska stvaritev, za katero menimo, da se bo povezala z občinstvom," je še zapisala žirija. Film bo slovensko premiero doživel novembra na festivalu Liffe v Ljubljani, kasneje pa bo na voljo za ogled tudi v izbranih art kinematografih po Sloveniji. Producenta Rutar in Miha Černec sta ob tem povedala: "Že uvrstitev filma Alfa. na prestižni festival v Benetkah je velik uspeh. Nagrada Europa Cinemas Label pa je zgolj še dodatna potrditev, da je možno skozi shemo denarnih povračil za tuje produkcije, ki je v izhodišču namenjena komercialnim produkcijam, sodelovati kot koproducent tudi v ambicioznih avtorskih projektih iz zahodne Evrope."

Ta uspeh po njunih besedah "zagotavlja tudi kulturni in promocijski učinek za Slovenijo". "Na ta način lahko kot produkcijska hiša izvajamo vizijo sodelovanja z državami, ki so na avdiovizualnem področju bolj razvite in imajo občutno višje produkcijske proračune, našim sodelavcem pa je to priložnost za dodatno usposabljanje in stik z najnovejšimi produkcijskimi pristopi," sta še zapisala. Zgodba filma pripoveduje o Reinu, ki se po materini smrti preseli v majhno vas v Alpah, kjer se poveže z naravo, meditira in dela kot učitelj deskanja na snegu. Njegov tihi mehurček se razpoči, ko njegov ekstrovertirani oče Gijs pride na obisk. Gijs hitro prevzame celotno pozornost na smučarski turi s sinom in njegovimi prijatelji. Rein se tega naveliča in očeta odvleče stran od skupine, da sama nadaljujeta z vzponom na goro. Ko narava pokaže vso svojo moč, se njun boj za prevlado spremeni v boj za preživetje.