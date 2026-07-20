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Na finalu morje znanih: Mick Jagger, Matt Damon in nabito polna španska loža

New York, 20. 07. 2026 09.57 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A. J.
Zvezdniki na tekmi.

Ko so se najboljši nogometaši sveta borili za naslov svetovnega prvaka, se je na tribunah odvijal še en spektakel. Stadion ni gostil le navijačev z vseh koncev sveta, ampak tudi množico zvezdnikov, ki so si želeli ogledati zgodovinski finale.

Finale svetovnega prvenstva na stadionu MetLife v New Jerseyju je poleg nogometnih navdušencev z vsega sveta privabil tudi številne zvezdnike.

Med najbolj opaznimi obrazi je bil Matt Damon, hollywoodski igralec in oskarjevec, ki se je finala udeležil z ženo Luciano Barroso. Družbo na tribunah so mu delali številni drugi predstavniki filmskega sveta, med njimi tudi Jon Hamm. Med glasbenimi imeni je pozornost pritegnila Christina Aguilera, ena največjih pop zvezdnic preloma tisočletja. Na tribunah je bil tudi Mick Jagger, legendarni frontman skupine The Rolling Stones.

Finale mundiala je privabil tudi številne druge znane goste. Med njimi so bili še Tom Cruise, Beyoncé in Jay-Z, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Serena Williams ter David Beckham. S svojo prisotnostjo so pokazali, da svetovno prvenstvo že dolgo ni več zgolj športno tekmovanje.

Med gosti so bili tudi predstavniki politike in kraljevih vrst. Finale sta si med drugim ogledala ameriški predsednik Donald Trump z ženo Melanio ter španska kraljica Letizia.

Ogromno pozornosti je pritegnila tudi tako imenovana španska zvezdniška loža, v kateri so za Španijo pesti stiskali nekdanji reprezentanti. Med njimi Sergio Ramos, Carles Puyol, Jesus Navas.

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Velikokrat so jih ujele kamere med napetimi trenutki tekme, viralen pa je postal trenutek njihovega slavja, ko je španska reprezentanca dosegla zadetek, ki jim je prinesel naslov svetovnih prvakov. Kot tudi jezili zaradi dogajanja na zelenici.

matt damon mick jagger zvezdniki finale

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KOMENTARJI2

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ummax
20. 07. 2026 11.23
Karto so pa imeli zastojni ker je "običajna raja" vse to plačala. Eni so šli v pufe, da so kupili karte in da so milijonarji dobili VIP karte. Sirote
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Finfer
20. 07. 2026 11.22
Ali res nimajo pametnejšega dela kakor gledati ta dolgočasen in brezvezen nogomet !!
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