Na finalu morje znanih: Mick Jagger, Matt Damon in nabito polna španska loža

Finale svetovnega prvenstva na stadionu MetLife v New Jerseyju je poleg nogometnih navdušencev z vsega sveta privabil tudi številne zvezdnike.

Med najbolj opaznimi obrazi je bil Matt Damon, hollywoodski igralec in oskarjevec, ki se je finala udeležil z ženo Luciano Barroso. Družbo na tribunah so mu delali številni drugi predstavniki filmskega sveta, med njimi tudi Jon Hamm. Med glasbenimi imeni je pozornost pritegnila Christina Aguilera, ena največjih pop zvezdnic preloma tisočletja. Na tribunah je bil tudi Mick Jagger, legendarni frontman skupine The Rolling Stones.