Na Floridi cenzurirajo Shakespearove drame zaradi omejevanja spolnih vsebin

V odzivu na poročanje medijev so predstavniki šolskega okrožja v izjavi nedavno izpostavili, da Shakespeara niso izključili iz učnega načrta za srednje šole."Zainteresirani učenci si bodo lahko še naprej izposodili fizične kopije Shakespearovih knjig v knjižnicah, da bi v učilnici brali izvlečke. Smernice za učni načrt se vse leto nenehno pregledujejo in izpopolnjujejo, da bi se prilagajale državnim standardom in veljavnim zakonom," so po poročanju nemškega Deutsche Welle navedli v izjavi. Kot dodatne razloge za sedanje spremembe učnega načrta so v šolskem okraju, v katerega spada tudi velemesto Tampa, navedli prenovljene državne standarde.

Na Floridi, ki jo vodi republikanec Ron DeSantis, so v zadnjih mesecih sprejeli več novih zakonov. Prvi zakon, znan kot Don't say gay, je prepovedal razprave na teme, kot sta spolna usmerjenost ali spolna identiteta, v nižjih razredih šol. V preteklih mesecih je to večkrat privedlo do protestov ter spora med DeSantisom in podjetjem Disney. Sledil je še zakon, ki je prvega razširil na vse šolske razrede. Po drugem zakonu učitelji in učenci tudi ne smejo uporabljati zaimkov, ki ne ustrezajo biološkemu spolu osebe. Cilj republikancev je, da "otroke zaščitijo pred seksualiziranimi vsebinami". Prav tako so tudi olajšali možnost pritožb zaradi vsebin šolskih učbenikov.

V okrožju Lake County blizu Orlanda je v preteklih tednih že prišlo do burne razprave in pravnega spora zaradi otroške slikanice In s Tango smo trije, ki pripoveduje o dveh pingvinih, samčkih, ki skupaj valita jajce.