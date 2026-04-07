Na Floridi ustrelili raperja Offseta

Na Floridi so sinoči ustrelili raperja Offseta. "Potrdimo lahko, da je bil Offset ustreljen in da je trenutno v bolnišnici, kjer prejema zdravniško oskrbo. Njegovo stanje je stabilno in je pod stalnim nadzorom," je po poročanju revije Page Six sporočil njegov tiskovni predstavnik.

O incidentu, v katerem je bil udeležen 34-letnik, je prvi poročal TMZ. "Seznanjeni smo z incidentom, ki se je zgodil v ponedeljek po 19. uri na območju parkirišča pred hotelom Seminole Hard Rock Hollywood, pri katerem je ena oseba utrpela poškodbe, ki niso življenjsko nevarne, in je bila prepeljana v bolnišnico Memorial Regional Hospital v Hollywoodu," je za Page Six povedala tamkajšnja policija, ki je dodala, da je na kraj zločina prispela nemudoma in hitro obvladala situacijo. "Policija je pridržala dve osebi. Preiskava še poteka. Območje je varno in za javnost ni nevarnosti. Delovanje poteka kot običajno," so še dodali. Identiteta strelca in motiv za zdaj ostajata nejasna.

Offset je bil član skupine Migos, ki se je razšla leta 2022. Istega leta je bil njihov član Takeoff ustreljen, poškodbe pa so bile zanj usodne. Ubit je bil v dvorani za bowling okoli 2.30 zjutraj, potem ko je izbruhnil prepir zaradi igre s kockami.

Offset ima tri otroke z odtujeno ženo, raperko Cardi B, s katero sta po letih obtožb o nezvestobi trenutno v ločitvenem postopku. 33-letnica je zahtevo za ločitev vložila avgusta 2024, mesec dni pred rojstvom njunega tretjega otroka. "Oddaljila sta se. To jo je bolj kot karkoli drugega gnalo k tej odločitvi," je takrat za omenjeni medij povedal vir in dodal: "To je nekaj, kar si želi storiti."

