Tuja scena

Na Floridi ustrelili raperja Offseta

Florida, 07. 04. 2026 08.12

E.K.
Offset

V incidentu na Floridi je bil ustreljen ameriški raper Offset, član nekdanje skupine Migos. Zvezdnik je utrpel poškodbe, ki niso življenjsko nevarne, njegovo stanje pa ostaja stabilno in pod nadzorom zdravstvenega osebja. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, motiv za zdaj ostaja neznan, pridržali pa so dve osebi.

Na Floridi so sinoči ustrelili raperja Offseta. "Potrdimo lahko, da je bil Offset ustreljen in da je trenutno v bolnišnici, kjer prejema zdravniško oskrbo. Njegovo stanje je stabilno in je pod stalnim nadzorom," je po poročanju revije Page Six sporočil njegov tiskovni predstavnik.

Offset
Offset
FOTO: Profimedia

O incidentu, v katerem je bil udeležen 34-letnik, je prvi poročal TMZ. "Seznanjeni smo z incidentom, ki se je zgodil v ponedeljek po 19. uri na območju parkirišča pred hotelom Seminole Hard Rock Hollywood, pri katerem je ena oseba utrpela poškodbe, ki niso življenjsko nevarne, in je bila prepeljana v bolnišnico Memorial Regional Hospital v Hollywoodu," je za Page Six povedala tamkajšnja policija, ki je dodala, da je na kraj zločina prispela nemudoma in hitro obvladala situacijo. "Policija je pridržala dve osebi. Preiskava še poteka. Območje je varno in za javnost ni nevarnosti. Delovanje poteka kot običajno," so še dodali. Identiteta strelca in motiv za zdaj ostajata nejasna.

Offset, Takeoff in Quavo
Offset, Takeoff in Quavo
FOTO: Profimedia

Offset je bil član skupine Migos, ki se je razšla leta 2022. Istega leta je bil njihov član Takeoff ustreljen, poškodbe pa so bile zanj usodne. Ubit je bil v dvorani za bowling okoli 2.30 zjutraj, potem ko je izbruhnil prepir zaradi igre s kockami.

Preberi še V streljanju umrl član skupine Migos

Offset ima tri otroke z odtujeno ženo, raperko Cardi B, s katero sta po letih obtožb o nezvestobi trenutno v ločitvenem postopku. 33-letnica je zahtevo za ločitev vložila avgusta 2024, mesec dni pred rojstvom njunega tretjega otroka. "Oddaljila sta se. To jo je bolj kot karkoli drugega gnalo k tej odločitvi," je takrat za omenjeni medij povedal vir in dodal: "To je nekaj, kar si želi storiti."

Offset trdi, da je Cardi B med nosečnostjo spala z drugim moškim.
Offset trdi, da je Cardi B med nosečnostjo spala z drugim moškim.
FOTO: Profimedia

Zvezdnica se je novembra razveselila rojstva četrtega otroka, prvega z nogometašem ameriškega nogometa Stefonom Diggsem, s katerim pa sta se prav tako kmalu po prihodu novega družinskega člana razšla.

Zakaj je Margot Robbie v filmu želela nastopiti gola?

bibaleze
Portal
Mislila je, da gre za napako, nato pa izvedela, kaj je storila hči: račun za telefon jo je šokiral
Slap Peričnik: čudovit družinski izlet za majske počitnice
Slap Peričnik: čudovit družinski izlet za majske počitnice
Kaj se zgodi v otroških možganih, ko vsak dan gledajo TikTok
Kaj se zgodi v otroških možganih, ko vsak dan gledajo TikTok
Zakaj se dojenček ponoči zbuja? Vzroki in rešitve
Zakaj se dojenček ponoči zbuja? Vzroki in rešitve
zadovoljna
Portal
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Tako vam ličila nikoli več ne bodo razpokala
Tako vam ličila nikoli več ne bodo razpokala
vizita
Portal
Veliko oseb ima po 50. letu to težavo s srcem
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Kako prehitro prehranjevanje vpliva na prebavo
Kako prehitro prehranjevanje vpliva na prebavo
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
cekin
Portal
Skrivnost hitre prodaje stanovanja: Osvežite dom, povečajte dobiček
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
moskisvet
Portal
Umrl vplivni olimpijski in protidopinški funkcionar
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
dominvrt
Portal
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
okusno
Portal
Super ideja, kako porabiti potico
Koliko časa po veliki noči so pirhi še varni za uživanje?
Koliko časa po veliki noči so pirhi še varni za uživanje?
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Na terapiji
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
