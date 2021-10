Na glamurozni poroki v zakon skočila hči milijarderja Billa Gatesa

Starejša hči bivših zakoncev Gates si je na domačem posestvu v New Yorku z izbrancem Nayelom Nassarjem obljubila večno zvestobo. Poroka, ki je zaradi svoje ekstravagance in zvezdniških gostov hitro vzbudila pozornost javnosti, je za en dan znova združila tudi sveža ločenca, Billa in Melindo Gates, ki sta svojo prvorojenko skupaj pospremila do oltarja.

Posestvo, na katerem se je odvilo slavje, je Microsoftov bogataš Jennifer podaril po končanem študiju na univerzi Stanford, saj je to s svojimi 50 hektarji zemlje predstavljalo odlično domovanje za ljubiteljico jahanja, ki svojo strast deli z izbrancem egipčanskega rodu. Jennifer in Nayel sta se namreč spoznala na prestižnem konjeniškem turnirju, 30-letnik pa je barve Egipta zastopal tudi na letošnjih olimpijskih igrah.

Nevesto je za posebno priložnost oblekla modna oblikovalka Vera Wang, ki je znana po svojih poročnih oblekah, na dogodku pa ni manjkalo fotografov, ki so skušali ovekovečiti posebni dan. Na zabavi po obredu sta oče in hči zaplesala na klasiko Can You Feel The Love Tonight pevca Eltona Johna, slavje, za katero so odšteli kar 1,7 milijona evrov, pa naj bi trajalo dolgo v noč.