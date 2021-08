Na Hrvaškem dopustuje tudi slavni igralec Neil Patrick Harris

Spomnimo, da je Neil, ki je najbolj znan po vlogi Barneyja Stinsona v seriji Kako sem spoznal vajino mamo , Hrvaško prvič obiskal leta 2019. Od takrat pa se s svojim možem, igralcem in profesionalnim chefom Davidom Burtko , in njunima dvojčkoma, Harper Grace in Gideonom Scottom , vsako leto vrača na oddih na hrvaško obalo.

Ko so junija 2011 v New Yorku sprejeli zakon o enakopravnosti zakonskih zvez, sta Neil Patrick Harris in David Burtka na Twitterju sporočila veselo novico o zaroki. Pojasnila sta, da sta bila sicer zaročena že več kot pet let, a sta o novici molčala, dokler niso legalizirali istospolnih porok. Poročne zaobljube sta si nato pred sedmimi leti izmenjala v Italiji.