Na Hrvaškem ponovno snemajo svetovno znani igralci

Dubrovnik je znova v središču svetovne filmske scene. V priljubljeno mesto so prispeli zvezdniki uspešne serije Outer Banks, ki nove prizore snemajo na glavni ulici starega mestnega jedra.
Po ulicah obmorskega mesta so se sprehajali nekateri glavni igralci, Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Carlacia Grant in Drew Starkey. Številni oboževalci so izkoristili priložnost, da se z njimi fotografirajo in si od blizu ogledajo, kako je snemati uspešnico, ki je očarala občinstvo po vsem svetu. V enem od prizorov se bo pojavil dubrovniški folklorni ansambel Linđo, kot statisti pa tudi številni Dubrovčani.
