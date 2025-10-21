Svetli način
Tuja scena

Na Hrvaškem ponovno snemajo svetovno znani igralci

Dubrovnik, 21. 10. 2025 13.10 | Posodobljeno pred 33 minutami

Dubrovnik je znova postal filmska kulisa. Tokrat tam snemajo nadaljevanje priljubljene serije Outer Banks. V hrvaško obmorsko mesto so prispeli glavni igralci serije, med drugim Chase Stokes in Madelyn Cline. Njihov prihod je navdušil številne mimoidoče, nekateri so se z zvezdniki uspeli tudi fotografirati.

Dubrovnik je znova v središču svetovne filmske scene. V priljubljeno mesto so prispeli zvezdniki uspešne serije Outer Banks, ki nove prizore snemajo na glavni ulici starega mestnega jedra.

Po ulicah obmorskega mesta so se sprehajali nekateri glavni igralci, Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Carlacia Grant in Drew Starkey. Številni oboževalci so izkoristili priložnost, da se z njimi fotografirajo in si od blizu ogledajo, kako je snemati uspešnico, ki je očarala občinstvo po vsem svetu. V enem od prizorov se bo pojavil dubrovniški folklorni ansambel Linđo, kot statisti pa tudi številni Dubrovčani.

Dubrovnik serija Outer Banks Chase Stokes Hrvaška
KOMENTARJI (1)

jekras
21. 10. 2025 13.43
znani? Ne poznam nobenega
