Na Hrvaškem umrl znan poslovnež in prijatelj zvezdnikov

Na Hrvaškem je zaradi posledic nenadne pljučne embolije umrl znan poslovnež in ustanovitelj podjetja The Market America, J.R. Ridinger . Smrt 63-letnika je na Facebooku potrdila njegova žena Loren Ridinger , s katero sta skupaj ustvarila uspešen imperij in sklenila prijateljstva z marsikaterim zvezdnikom.

Na žalostno vest so se hitro odzvale Victoria Beckham in sestre Kardashian, ki so prek družbenih omrežij izrazile svoje sožalje družini pokojnika. Na Twitterju se je oglasil tudi košarkar Scottie Pippen.

"S smrtjo mojega prijatelja smo izgubili dobrega človeka. J.R. mi je bil v veliko pomoč in podporo, ko sem začel svoje življenje po košarki. Dajal mi je dragocene nasvete in me učil, kako postati podjetnik."