Meghan Markle delila videoposnetek iz otroštva

Meghan Markle in princ Harry sta na svojem uradnem Instagram profilu delila video, s katerim sta počastila mednarodni dan deklet. Vanj sta vključila mnogo fotografij in videoposnetkov deklic s celega sveta in govor, ki ga je Meghan leta 2015 imela na dogodku Agencije Združenih narodov za ženske ter prikupen posnetek Meghan, ko je bila stara le 11 let.

Že pred 27 leti je 11-letna Meghan govorila o kampanji proti seksističnemu televizijskemu oglaševanju: "Če na televiziji vidiš nekaj, kar ti ni všeč, ali si zaradi tega prizadet, napiši pisma in jih pošlji pravim ljudem. Tako res lahko narediš spremembo, ne le zase, ampak tudi za veliko drugih ljudi."