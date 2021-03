Odmeven intervju Oprah z Meghan Markle in princem Harryjem je dvignil veliko prahu. V Veliki Britaniji si ga je ogledalo dobrih 11 milijonov ljudi. Usta je odprl tudi mnogim zvezdnikom: Meghan je nesebična prijateljica, ki me vsak dan uči plemenitosti, in Meghan je lažnivka z imenom Pinokio. To sta le dva zvezdniška odziva na intervju.

