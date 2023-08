Na Irskem instalacija v spomin Sinead O'Connor

Na Irskem so v spomin Sinead O'Connor postavili velikanski napis, s katerim so se poklonili pokojni pevki. Postavljen je na pobočju blizu njenega nekdanjega obmorskega doma in po besedah kreativnega direktorja simbolizira, kaj je Sinead pomenila Irski.

icon-expand Na Irskem so se poklonili legendarni pevki Sinead O'Connor. FOTO: AP Na pobočju hriba Bray Head v okrožju Wicklow na Irskem so postavili velik zapis, ki v prevodu pomeni: "Irska ljubi Sinead". Na ogled je blizu pevkinega nekdanjega obmorskega doma v Brayu, kjer bodo v torek pevko pokopali. Instalacijo so postavili v čast pokojni Sinead O'Connor, ki je 26. julija umrla v 57. letu starosti. Pri instalaciji 30-metrskih ročno izrezanih črk sta sodelovala Mack Signs in dublinska ustvarjalna agencija The Tenth Man. Izvršni kreativni direktor agencije Richard Seabrooke je o napisu dejal: "Želeli smo samo izkoristiti priložnost, da obeležimo trenutek z drzno izjavo, ki simbolizira, kaj je (Sinead, op. a.) pomenila za to našo malo državo." Agencija The Tenth Man je na Instagramu objavila posnetek iz zraka, ki prikazuje instalacijo. V objavi so zapisali: "Sinead O'Connor, 1966–2023. Počivaj na oblasti." Pevkino smrt je prejšnji mesec potrdila družina legendarne pevke. "Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrla naša ljubljena Sinéad," je povedala v izjavi za RTÉ in dodala: "Njena družina in prijatelji smo uničeni ter prosimo za zasebnost v tem zelo težkem času."