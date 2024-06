Na izbiro partnerjev Shannen Doherty naj bi vplival njen pokojni oče

Shannen Doherty je razmišljala o svojih romantičnih odnosih in o tem, kako je njen pokojni oče morda vplival na njene odločitve. 53-letnica je izdala novo epizodo svojega podkasta Let's Be Clear with Shannen Doherty z naslovom Let's Talk About Dads ... With Shannen Doherty (op.a. Dajmo govoriti o očetih ). Igralka je bila odkrita o tem, kako je trpljenje očeta Johna Thomasa Dohertya Jr. zaradi različnih zdravstvenih težav pred njegovo smrtjo leta 2010 vplivalo na to, katere moške je izbrala in jih spustila v svoje življenje.

"Ko sem ga gledala, kako je vstopal in izstopal iz bolnišnice, me je bilo strah, saj sem si mislila in se spraševala: Ali bo umrl? Ali ne bo prišel iz bolnišnice?" je pojasnila Shannen. Po besedah igralke ji je negotovost prinesla občutke zapuščenosti. "A ni bilo tako, kot da bi on to počel meni. Bolj je šlo za to, da sem to projicirala nase, ker me je bilo tako strah, da najpomembnejšega moškega v mojem življenju ne bo tam. Nekateri deli mene so se na nek način ugasnili, ko sem postajala starejša. In mislim, da sem zato izbirala moške, ki niso bili podobni mojemu očetu, ki niso bili tako prijazni in odlični."

Igralka Beverly Hillsa, 90210 je bila poročena trikrat. Njen nekdanji mož Rick Salomon, s katerim je bila poročena od leta 2002 do 2003, se je v začetku maja pojavil kot gost njenega podkasta. Med intervjujem se je nekdanji par pošalil, kako kratek je bil njun zakon. "Mislim, da sva se poročila leta 2002, januarja. Pravkar sem pogledala. Drugače ne bi imela nobene ideje, kdaj je to bilo," je povedala igralka. "In maja 2003 so ga razveljavili. Tehnično se torej ne rabiva klicati bivša žena in bivši mož, ker sva bila razveljavljena, vendar to še vedno počneva," je dejala.