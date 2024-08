Na jahti Jeffa Bezosa ponovno Perry in Bloom, letos tudi DiCaprio z izbranko

V družbi prijateljev so počitnice veliko boljše kot brez njih. Takega mnenja je očitno tudi Jeff Bezos, ki tudi letos na krovu svoje 352 milijonov evrov vredne jahte gosti številne slavne obraze. Tako kot lani, ko si je družba skupaj privoščila večerjo v Dubrovniku, sta se mu tudi tokrat pridružila Katy Perry in Orlando Bloom, letos pa je med slavnimi gosti celo Leonardo DiCaprio s svojo trenutno izbranko Vittorio Ceretti.

Da počitnice preživljaš v družbi zaročenke na luksuzni jahti, vredni okoli 352 milijonov evrov, je zagotovo že samo po sebi užitek. A če ti ob tem delajo družbo še prijatelji, je dopustovanje še toliko prijetnejše in zabavnejše. Podobnega mnenja je očitno tudi Jeff Bezos, ki je tudi letos na svojo luksuzno jahto povabil številne slavne prijatelje.

60-letni milijarder s svojo jahto trenutno pluje ob Sardiniji, na krovu pa mu družbo, poleg zaročenke Lauren Sanchez, ponovno delata Katy Perry in Orlando Bloom. Slavna četverica je že lansko poletje preživljala skupaj, saj so jih fotografi ujeli med sprehodom po Dubrovniku in uživanju v kulinaričnih specialitetah.

Letos pa se jim je na počitnicah pridružil še en slavni igralec. To je Leonardo DiCaprio s svojo trenutno izbranko Vittorio Ceretti. Ustanovitelj Amazona in zvezdnik sta že leta dobra prijatelja, po poročanju virov za tuje medije pa sta pogosto tudi skupaj na počitnicah. Na tako velikem plovilu je namreč dovolj prostora za vse, zvezdniški obrazi pa so si med drugim privoščili tudi kosilo v vrhunskem obalnem letovišču, kamor so se odpravili z manjšim čolnom.