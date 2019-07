Na Japonskem prva kavarna z majhnimi prašički

V kraju blizu Tokia se je odprla nova kavarna, ki je hkrati tudi dom majhnim prikupnim prašičkom. Tam lahko obiskovalci pijejo kavo, se družijo s prijatelji ali pa božajo majhne udomačene pujske. Te živali naj bi bile tako majhne, da bi jih lahko dali v čajno skodelico. Predstavnik kavarne je opozoril, da ti prašički niso posebna vrsta – so majhni le zato, ker so še tako mladi in bodo čez nekaj časa postali pravi veliki pujsi.

Kavarno so odprli s pomočjo podjetja Camp-Fire, ki deluje podobno kot Kickstarter. Vlagatelji so predvidevali, da bodo do zdaj zaslužili dobrih 16.000 evrov, vendar pa so dobili že več kot dvakrat toliko, saj je kavarna hitro postala priljubljena. Eden od obiskovalcev je za tuje medije povedal, da tam rad preživlja svoj prosti čas, saj mali prašički spuščajo prikupne zvoke in so zelo mehki.

V Ameriki so te male živali zelo popularne, imajo jih kar za hišne ljubljenčke, še posebaj pa jih obožujejo zvezdniki. Zvezdnica Paris Hilton je svojega štirinožnega prijateljčka večkrat prinesla s seboj na rdečo preprogo različnih dogodkov, prašiček slavne pevke Ariane Grande pa je nastopil celo v enem izmed njenih videospotov.

Te živali na Japonskem sicer niso tako pogoste, zato pa so kavarne z živalmi nasploh precej razširjene. V nekaterih se lahko obiskovalci družijo celo s sovami ali ježi. Niso pa prvi, ki so prišli do ideje, da bi odprli kavarno s prašički – v Londonu so podobno idejo realizirali leta 2015, a je 'ponudba' trajala le nekaj časa (v pomladnem času), poleg tega pa je bilo za vstop v kavarno potrebno plačati vstopnino.