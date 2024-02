Na kakšen način bo igralec Simu Liu povezoval nagrade People's Choice?

Igralec Simu Liu v čevlje voditelja ne stopa prvič. Igralec, ki bo letos povezoval podelitev nagrad People's Choice, je v preteklosti že povezoval razne gala dogodke, med drugim tudi 100. obletnico revije Time , kultno Saturday Night Live in kot gostujoči voditelj tudi pogovorno oddajo Jimmy Kimmel Live. V intervjuju pred prireditvijo je razkril, na kakšen način bo prireditev povezoval in kako se ta razlikuje od ostalih.

"Podelitev nagrad People's Choice je unikatna. To ni podelitev nagrad kakšne akademije, ki se je odločala za zaprtimi vrati. Tudi te so sicer pomembne, a to ni takšna prireditev. Nagrade People's Choice so vključujoče že po naravi."

Igralec, ki poudarja, da je glavni cilj nasmejati občinstvo, je ob tem dodal, da so nagrade People's Choice pozitivne in praznične."To ne pomeni, da se ne bomo pošalili na račun nekoga, a naš cilj niso žaljive šale. Cilj je nasmejati ljudi."