Tuja scena

Na kakšni dieti je Can Yaman zaradi vloge Sandokana?

Sanremo, 28. 02. 2026 14.19 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Sandokan

V vlogi malezijskega tigra preprosto navdušuje, s svojim talentom in natrenirano postavo pa si je tako pridobil številne oboževalce tudi v sosednji Italiji. Priljubljeni Can Yaman, ki je zaslovel z romantičnimi turškimi serijami, mora za vlogo Sandokana kar precej dosledno upoštevati določeno dieto in redno trenirati.

Can Yaman zaradi svojega zapeljivega videza že leta navdušuje številne oboževalke, v zadnjih letih pa je zvezdnik zaradi snemanja serije Sandokan več časa posvetil preoblikovanju svojega telesa. Z doslednim prehranjevalnim režimom in rednim treniranjem je uspel izgubiti 15 kilogramov v samo nekaj tednih in telo izklesati do potankosti. Kakšno dieto ima in kolikokrat trenira, je razkril v intervjujih za italijanske medije.

Can Yaman z Lauro Pausini na odru festivala Sanremo.
Can Yaman z Lauro Pausini na odru festivala Sanremo.
FOTO: Profimedia

Kot sovoditelj enega od večerov festivala Sanremo, ki se danes zvečer zaključuje v Italiji, je v zaodrju prosil za nekaj malenkosti. In v javnost je kmalu pricurljala informacija, da je gostitelje prosil le za vodo, kavo in pekan orehe. "Imam posebno dieto, ki vključuje intermitentni post po metodi 16:8, kar pomeni 16 ur posta in 8 ur časa za prehranjevanje. Med obdobjem prehranjevanja imam jedilnik, ki je dolgočasen, a učinkovit. To so nizkokalorični obroki z majhno vsebnostjo maščob, ki vključujejo živila, kot so stročnice in tofu. Količina začimb je minimalna. Moj glavni cilj je ohraniti močan kalorični deficit," je razkril.

Kot je povedal 36-letnik, pa ni dovolj le prehrana, temveč tudi redno treniranje. "Dieta mora biti podprta z intenzivno telesno aktivnostjo, kar pomeni tudi do tri treninge na dan," je povedal in razkril, da zjutraj teče, nato dopoldan opravi en trening, popoldne pa še enega, vse pa poteka pod zdravniškim nadzorom. Kot je še dodal, se bo tovrstnega režima držal do snemanja druge sezone priljubljene serije, ki je predvideno v začetku leta 2027.

Sandokan
Sandokan
FOTO: VOYO

Poleg Sandokana, ki navdušuje italijanske oboževalce, je Can v Italiji priljubljen tudi zaradi serij, kot sta Vijolična kot morje in Ko zadiši ljubezen. Zaradi tovrstnih projektov je zelo prepoznaven, pridelal pa si je tudi dobro podlago za mednarodni trg. Kljub slavi in priljubljenosti pa se je zvezdnik nedavno soočal z novicami, da je bil vpleten v operacijo z drogami. Zaradi tega naj bi ga v Istanbulu pridržali, a s svojo objavo na družbenih omrežjih je hitro utišal govorice. "Ne bi mogel tako hitro priti v Italijo, če bi bil v priporu," je odločno zapisal.

  
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
