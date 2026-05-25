Tuja scena

Na komičarko Lauro Clery se je podrl hladilnik, ona pohvalila reševalce

Los Angeles, 25. 05. 2026 14.01 pred 46 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Laura Clery

Ameriška komičarka in vplivnica Laura Clery je v videu, ki ga je objavila na družbenem omrežju, pohvalila reševalce, ki so ji pomagali po nenavadni nesreči. Na zvezdnico se je prevrnil skoraj 300 kilogramov težek hladilnik, izpod katerega so ji pomagali gasilci, ta pa je v videu dejala, da so oni pravi junaki.

Komičarka Laura Clery je nedavno potrebovala pomoč reševalcev, ker se je nanjo prevrnil skoraj 300 kilogramov težek hladilnik. Ameriška zvezdnica je po nesreči na družbenem omrežju objavila video, na katerem v reševalnem vozilu leži z opornico na vratu, v njem pa pohvalila reševalce, ki so jo oskrbeli.

"Name se je podrl skoraj 300 kilogramov težek hladilnik. Je tako?" na posnetku enega od reševalcev vpraša komičarka, ki je še vedno v reševalnem vozilu, eden od moških v uniformi pa ji nato prikima in pritrdi. Ob posnetku je pripisala: "Velik poklon tem pravim junakom, ki so me rešili izpod 272 kilogramov težkega hladilnika."

Komičarka je pozneje o posnetku v novem videu dejala, da je nastal tik za tem, ko so jo reševalci rešili izpod hladilnika in so protibolečinska sredstva začela učinkovati, a se je želela zahvaliti gasilcem, ki so ji pomagali in ji rešili življenje.

Laura Clery
Laura Clery
FOTO: Profimedia

"Prispeli so zelo hitro, razbili moja garažna vrata, trije pa so nato z mene potegnili skoraj 300-kilogramski hladilnik in me, preden bi poškodbe postale še hujše, prepeljali na urgenco," je dejala v novem videu in dodala, da bi bile lahko posledice veliko hujše, zato je zelo hvaležna.

"Nisem si zlomila nobene kosti, moji otroci so na varnem, lahko hodim. Imela sem srečo!" je še povedala, nato pa pohvalila reševalce, ki so bili med intervencijo zelo mirni in prijazni. "Takoj za tem, ko so me rešili, je eden od njih dejal, da gleda vse moje videe," je na koncu dodala.

Na komičarko se je hladilnik prevrnil zvečer, preden se je odpravila v posteljo. Kot je dejala, se pod njim ni mogla premikati, težko pa je tudi dihala. V času nesreče sta bila doma tudi njena otroka, pomoč pa je poklicala sama, saj je imela telefon v žepu. Kot je razkrila pozneje, hladilnik ni bil pravilno pritrjen na steno, zato bo zaradi malomarnosti zahtevala sankcije zoper izvajalca in dodala, da je hvaležna, da se ni prevrnil na katerega od njenih dveh otrok.

Razlagalnik

Laura Clery je ameriška igralka, komičarka in vplivnica, ki je postala prepoznavna predvsem prek družbenih omrežij, kot sta Facebook in TikTok. Zaslovela je s svojimi kratkimi humorističnimi videoposnetki, v katerih pogosto nastopa v različnih likih in upodablja situacije iz vsakdanjega življenja. Njen najbolj znan lik je morda 'Pamela Pumpkin', s katerim je dosegla milijone sledilcev po vsem svetu.

Pritrjevanje težkega pohištva in aparatov na steno je ključni varnostni ukrep, saj preprečuje prevračanje, ki je lahko usodno, še posebej v gospodinjstvih z otroki ali hišnimi ljubljenčki. Hladilniki so pogosto visoki in imajo težišče, ki se lahko hitro premakne, če se vrata odprejo ali če se aparat postavi na neravno podlago. Uporaba varnostnih trakov ali nosilcev za pritrditev na steno zagotavlja stabilnost in zmanjšuje tveganje za hude telesne poškodbe pri nenamernih premikih ali nesrečah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI1

Amor Fati
25. 05. 2026 14.32
Imam prijatelja, ki je kot dojencek kar petkrat padel na glavo. Pravi genij.
