Na komičarko Lauro Clery se je podrl hladilnik, ona pohvalila reševalce

Komičarka Laura Clery je nedavno potrebovala pomoč reševalcev, ker se je nanjo prevrnil skoraj 300 kilogramov težek hladilnik. Ameriška zvezdnica je po nesreči na družbenem omrežju objavila video, na katerem v reševalnem vozilu leži z opornico na vratu, v njem pa pohvalila reševalce, ki so jo oskrbeli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Name se je podrl skoraj 300 kilogramov težek hladilnik. Je tako?" na posnetku enega od reševalcev vpraša komičarka, ki je še vedno v reševalnem vozilu, eden od moških v uniformi pa ji nato prikima in pritrdi. Ob posnetku je pripisala: "Velik poklon tem pravim junakom, ki so me rešili izpod 272 kilogramov težkega hladilnika." Komičarka je pozneje o posnetku v novem videu dejala, da je nastal tik za tem, ko so jo reševalci rešili izpod hladilnika in so protibolečinska sredstva začela učinkovati, a se je želela zahvaliti gasilcem, ki so ji pomagali in ji rešili življenje.

Laura Clery FOTO: Profimedia

"Prispeli so zelo hitro, razbili moja garažna vrata, trije pa so nato z mene potegnili skoraj 300-kilogramski hladilnik in me, preden bi poškodbe postale še hujše, prepeljali na urgenco," je dejala v novem videu in dodala, da bi bile lahko posledice veliko hujše, zato je zelo hvaležna. "Nisem si zlomila nobene kosti, moji otroci so na varnem, lahko hodim. Imela sem srečo!" je še povedala, nato pa pohvalila reševalce, ki so bili med intervencijo zelo mirni in prijazni. "Takoj za tem, ko so me rešili, je eden od njih dejal, da gleda vse moje videe," je na koncu dodala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na komičarko se je hladilnik prevrnil zvečer, preden se je odpravila v posteljo. Kot je dejala, se pod njim ni mogla premikati, težko pa je tudi dihala. V času nesreče sta bila doma tudi njena otroka, pomoč pa je poklicala sama, saj je imela telefon v žepu. Kot je razkrila pozneje, hladilnik ni bil pravilno pritrjen na steno, zato bo zaradi malomarnosti zahtevala sankcije zoper izvajalca in dodala, da je hvaležna, da se ni prevrnil na katerega od njenih dveh otrok.