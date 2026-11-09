Na koncertu Boba Dylana v Stožicah prepovedana uporaba telefonov

Po dobrem desetletju se bo nocoj v Ljubljani ponovno mudil ameriški glasbenik Bob Dylan . Koncert v Stožicah je del njegove svetovne turneje Rough and Rowdy Ways , poimenovane po istoimenskem albumu iz leta 2020. Danes 85-letni glasbenik trenutno nastopa po Evropi na jesenskem delu turneje. To bo njegov peti nastop v Ljubljani v skoraj 70-letni karieri.

Aktualno turnejo je začel že leta 2021, kmalu po izidu albuma izvirnih skladb, ki so ga kritiki opisali kot zmes americane, folka, bluesa ter rhythm and bluesa. V Ljubljano prihaja iz Italije, kjer je v prejšnjem tednu izvedel koncerte v Milanu, Rimu in Bologni in se ob tem srečal s papežem Leonom XIV. Iz Ljubljane ga bo pot vodila v Nemčijo in nato v Veliko Britanijo, kjer ima med drugim predvidenih pet nastopov v Kraljevi festivalski dvorani (Royal Festival Hall).

Na turneji ga spremlja stalna zasedba glasbenikov, skoraj nespremenjen je tudi seznam pesmi, ki jih izvajajo. V skladu z glasbenikovimi zahtevami bo sicer koncert potekal brez uporabe telefonov, fotoaparatov in snemalnih naprav, piše v napovedi koncerta.

Bob Dylan je v Ljubljani nazadnje nastopil leta 2015 v Stožicah. Pred tem je leta 2010 in leta 1999 koncertiral v Hali Tivoli ter leta 1991 na Bežigrajskem stadionu. Velja za enega največjih tekstopiscev vseh časov, iz tega razloga si je verjetno leta 2016 prislužil Nobelovo nagrado za literaturo za nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije. Med njegovimi najbolj znanimi skladbami so Blowin' in the Wind, Like a Rolling Stone, Knockin' on Heaven's Door in The Times They Are A-Changin'.