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Tuja scena

Na koncertu Boba Dylana v Stožicah prepovedana uporaba telefonov

Ljubljana, 09. 11. 2026 17.22 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
Simon Vadnjal E.K. +1
Bob Dylan

V Stožicah se stopnjuje vzdušje pred razprodanim koncertom legendarnega Boba Dylana. Posebnost koncerta bo prepovedana uporaba telefonov – v dvorani ne bo dovoljena uporaba mobilnikov, pametnih ur, fotoaparatov in snemalnih naprav. Ob vstopu bodo obiskovalci telefone shranili v posebno varnostno torbico. Legendarni kantavtor je lani postal popularnejši tudi med mlajšimi generacijami, saj ga je v kinouspešnici Popolni neznanec odlično upodobil Timothée Chalamet.

Po dobrem desetletju se bo nocoj v Ljubljani ponovno mudil ameriški glasbenik Bob Dylan. Koncert v Stožicah je del njegove svetovne turneje Rough and Rowdy Ways, poimenovane po istoimenskem albumu iz leta 2020. Danes 85-letni glasbenik trenutno nastopa po Evropi na jesenskem delu turneje. To bo njegov peti nastop v Ljubljani v skoraj 70-letni karieri.

Bob Dylan v Tivoliju
Bob Dylan v Tivoliju
FOTO: Miro Majcen

Aktualno turnejo je začel že leta 2021, kmalu po izidu albuma izvirnih skladb, ki so ga kritiki opisali kot zmes americane, folka, bluesa ter rhythm and bluesa. V Ljubljano prihaja iz Italije, kjer je v prejšnjem tednu izvedel koncerte v Milanu, Rimu in Bologni in se ob tem srečal s papežem Leonom XIV. Iz Ljubljane ga bo pot vodila v Nemčijo in nato v Veliko Britanijo, kjer ima med drugim predvidenih pet nastopov v Kraljevi festivalski dvorani (Royal Festival Hall).

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Na turneji ga spremlja stalna zasedba glasbenikov, skoraj nespremenjen je tudi seznam pesmi, ki jih izvajajo. V skladu z glasbenikovimi zahtevami bo sicer koncert potekal brez uporabe telefonov, fotoaparatov in snemalnih naprav, piše v napovedi koncerta.

Bob Dylan je v Ljubljani nazadnje nastopil leta 2015 v Stožicah. Pred tem je leta 2010 in leta 1999 koncertiral v Hali Tivoli ter leta 1991 na Bežigrajskem stadionu. Velja za enega največjih tekstopiscev vseh časov, iz tega razloga si je verjetno leta 2016 prislužil Nobelovo nagrado za literaturo za nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije. Med njegovimi najbolj znanimi skladbami so Blowin' in the Wind, Like a Rolling Stone, Knockin' on Heaven's Door in The Times They Are A-Changin'.

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Bob Dylan koncert Stožice Slovenija Rough and Rowdy Ways

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KOMENTARJI7

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Amor Fati
09. 11. 2026 18.40
Ga ne prebavljam odkar sem videl njegovo priznanje, da je dušo prodal satanu.
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
09. 11. 2026 18.32
če bi to janša rekel prepoved telefona na proslavi bi se niki kovačevi zmešalo kako bi skakala
Odgovori
0 0
flojdi
09. 11. 2026 18.27
Pravilno.
Odgovori
+1
1 0
Perrun
09. 11. 2026 18.16
Bravo. Ni bolj brezveznega kot ljudje ki vse snemajo in itak nikoli ne pogledajo pol tega
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+2
2 0
Lalallaa
09. 11. 2026 18.05
Ze prejsnjic ko je bil v stozicah je bil cel nastop namenjen samemu sebi. Na slabsem koncertu se nisem bila. Mogoce je res boljse, da se ne snema, sicer nihce vec ne bi prisel (ce bi videli kako grozno je to slisat).
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+1
3 2
odlekiran
09. 11. 2026 17.53
Bil sem na stadionu za Bežigradom. Že takrat sem komaj preživel. Raje imam v spominu in ušesih njegova prva leta. Ostalo me res nikoli ni zanimalo. Imel je vrhunske tekste, ostalo mi deluje več ali manj vse "sposojeno". Precej o tem govorijo njegovi filmi, seveda lepo zavito v vato.
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+3
5 2
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